Els Bombers demanen utilitzar la Tabacalera per fer pràctiques

Volen millorar les operatives en entorn urbà

Actualitzada 03/06/2021 a les 22:02

La Regió d'Emergències de Tarragona, Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments ha presentat un escrit sol·licitant el permís per utilitzar, de manera esporàdica, l'ús de les instal·lacions de la Tabacalera per part dels Bombers per poder realitzar-hi pràctiques amb l'objectiu de millorar els serveis que el cos duu a terme a nivell urbà. Així s'anuncia en la sol·licitud d'autorització que s'ha enviat a l'Ajuntament de Tarragona i que aquest ha publicat a la Seu Electrònica. En el document s'indica que hi ha 20 dies d'exposició pública des de la publicació de l'anunci, «amb la finalitat que aquelles persones que estiguin interessades puguin presentar sol·licituds alternatives».

Concretament, el motiu de la demanda és «fer ús de forma esporàdica, de les instal·lacions de Tabacalera per tal que els bombers realitzin les pràctiques i exercicis que permetin mantenir i millorar les capacitats operatives d'intervenció en un entorn urbà». L'Ajuntament anunciarà la seva posició al respecte els pròxims dies.