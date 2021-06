El primer tram del carril bici del carrer Pere Martell de Tarragona estarà llest la setmana vinent

L'Ajuntament aprofitarà les obres de pavimentació del carrer, ja previstes, i eliminarà un dels tres carrils de circulació per a vehicles fins ara existents

Actualitzada 03/06/2021 a les 20:46

El primer tram del carril bici de Pere Martell estarà llest a finals de la setmana vinent. La nova via per a mobilitat sostenible arribarà fins al Serrallo i connectarà el carril del passeig marítim amb el nou carril educatiu, que també s'ha de començar a fer d'aquí poc. En tot cas, aquesta tan sols serà una actuació que anirà des de la plaça Imperial Tàrraco fins a la cruïlla amb l'avinguda Ramón y Cajal. L'Ajuntament aprofitarà les obres de pavimentació d'aquest tram del carrer Pere Martell, que precisament començaran, a priori, dilluns vinent. Amb la intervenció, es passarà de tres carrils de circulació per a vehicles a només dos. La creació del carril bici entrarà dins el cost de la pavimentació. En total, seran 75.102 euros.

«El nou carril és imminent. La setmana que ve es començarà a fer la pavimentació, la intenció és que sigui dilluns, però depèn que es presenti a temps un estudi de seguretat laboral de l'empresa», advertia sobre els terminis Xavier Puig. El conseller de Territori raonava per què s'havia optat per la via ràpida en comptes de fer un projecte: «La pavimentació estava programada per ara, i ho aprofitem per no tornar a fer obres d'aquí a un any. Era una oportunitat». Així doncs, el termini de les obres és de cinc dies, pel que en nou asfalt i el carril haurien de ser una realitat a finals de la setmana vinent. «Veiem que bicis i patinets és molt millor que circulin per carrils adequats i aquest és un argument per a fer més actuacions valentes, de pintura, de separació, que no impliquin tant projecte», argumentava Puig.

La fisonomia d'aquest tram del carrer Pere Martell canviarà força. Direcció cap al Serrallo, el nou carril bici quedarà enganxat a la vorera de l'esquerra, i serà de doble sentit. A continuació hi haurà un carril d'aparcaments, ocupant un dels tres carrils de circulació, que es reduiran a dos. A l'altra banda, tot continuarà com ara, amb aparcaments i parades d'autobús. D'aquesta manera, no s'eliminaran places d'aparcament –faran de separació amb el trànsit rodat– i s'aprofitarà un dels carrils «que sempre tenia cotxes en doble fila», recordava Puig. A més, les línies d'autobús L5, L6, L8, L54, L41 i L42 es veuran afectades per les obres i tindran modificat el recorregut del pròxim dilluns al divendres.

De moment, quedarà «un carril absurd, entre cometes», reconeixia el conseller de Territori. Si més no, d'aquí a uns quatre mesos, s'hauria de poder connectar amb el nou carril educatiu, que lligarà Sant Pere i Sant Pau amb la plaça Imperial, les obres del qual «estan a punt de fer-se». Per sota, la segona fase de la pavimentació i creació del carril de Pere Martell fins al Serrallo s'està a punt de licitar. Puig explicava que la voluntat del consistori és que les obres es completin «l'últim trimestre d'enguany».

Els veïns, molestos

L'entorn del carrer Pere Martell està molest amb la rapidesa amb què l'Ajuntament instaurarà el carril bici. El president de l'Associació de Veïns Nova Verge del Carme, Josep Maria Ferran, lamentava que el consistori no els hagués explicat les intencions amb antelació i que no els hagués demanat l'opinió: «Quan va sortir la notícia als mitjans em vaig enfadar i tot». Ferran explicava que «si ho feien públic entraríem en un procés de debat i ells volen anar de pressa».