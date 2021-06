Aragonès demana «valentia política» a l'Estat per permetre un referèndum

Ha participat a l'assemblea general de l'Associació de Municipis per la Independència, que es reuneix aquest divendres a Tarragona

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat aquest divendres «valentia política» a l'Estat perquè permeti «resoldre el conflicte polític» amb un referèndum d'autodeterminació a Catalunya com el qual el govern britànic va avalar a Escòcia el 2014.Així ho ha afirmat abans que aquest divendres mantingui la conversa telefònica que va anunciar per a aquesta setmana amb el president del Govern, Pedro Sánchez, per preparar la seva primera reunió institucional des de la presa de possessió del nou Govern.En la seva intervenció davant l'assemblea general de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), que es reuneix aquest divendres a Tarragona, Aragonès ha reclamat a l'Estat que «accepti una realitat que fins ara ha negat».«Només afrontant-ho amb valentia política, des d'un clar compromís democràtic, es podrà resoldre el conflicte polític que tenim», ha recalcat.Per Aragonès, «és hora d'abandonar la repressió i trobar una resolució democràtica del conflicte, com fan les societats avançades, que és parlant, dialogant i finalment votant».«Al final, això acabarà amb la ciutadania votant el seu futur», ha sentenciat Aragonès, que reclamarà «amnistia i autodeterminació» en la taula de diàleg amb el Govern de Pedro Sánchez.Aragonès ha fet una «crida a tots els demòcrates a què se sumin a la solució política entorn de la llibertat i la democràcia» i ha destacat que «Escòcia ho tornarà a fer», en al·lusió a un hipotètic nou referèndum d'autodeterminació.«Volem fer com Escòcia, treballarem perquè l'Estat espanyol faci com el Regne Unit el 2014, que s'atreveixi a guanyar en les urnes», ha plantejat Aragonès, que vol «obrir una etapa en la que el conflicte s'allunyi dels tribunals i de la repressió i es resolgui a les urnes».També s'ha referit al fet que la Comissió d'Assumptes Jurídics de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (APCE) hagi aprovat un projecte de resolució en el qual insta Espanya a «considerar l'indult o l'excarceració» dels líders independentistes condemnats pel Tribunal Suprem.Aragonès ha demanat a les institucions espanyoles que «llegeixin amb molta atenció» aquest document, perquè «la repressió no troba suports fora de l'Estat espanyol».