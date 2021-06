Tornen a tancar el Teatre Tarragona per desperfectes, ara per perill de despreniment al vestíbul

El consistori no descarta demanar responsabilitats jurídiques per les deficiències a l'equipament, que ja va patir un despreniment el febrer del 2019

Actualitzada 03/06/2021 a les 18:18

L'Ajuntament de Tarragona ha anunciat que tanca el Teatre Tarragona de manera temporal a causa del risc de despreniment que s'ha detectat a la zona del vestíbul. La decisió, expliquen fonts municipals, s'ha pres quan s'ha tingut coneixement de l'informe extern que ha detectat el problema i que va ser encarregat fa uns mesos per l'alcalde, Pau Ricomà.En aquest informe s'ha fet una revisió completa de l'estat d'algunes de les parts del teatre (falsos sostres de les zones comunes i vestíbul). Segons ha explicat el portaveu de l'Ajuntament de Tarragona, Manel Castaño: «Tot i que l'única part del teatre que es troba afectada és el vestíbul, hem decidit no córrer cap risc que pugui posar en perill la ciutadania».L'ajuntament tarragoní, segons que ha afegit Castaño, exigirà, «responsabilitat tant a l'empresa com al director de l'obra. De fet, els serveis jurídics municipals estan treballant amb tota la documentació per exigir responsabilitats jurídiques i arribarem fins al final. No és normal que un teatre inaugurat el 2012 presenti tantes deficiències.»El mes de febrer de 2019 ja es va produir una altra incidència que, en aquella ocasió va afectar l'interior del recinte. Aleshores es va despenjar part del fals sostre de la platea de l'equipament. El despreniment no va ocasionar cap ferit perquè no hi havia ningú al teatre en aquell moment, tot i que sí que estava prevista una funció l'endemà.A conseqüència del tancament actual, tots els espectacles previstos per les pròximes setmanes s'han reprogramat a altres equipaments o bé en altres dates.La setmana vinent s'iniciaran els tràmits per l'actuació d'emergència, que durarà uns 3 mesos. L'Ajuntament treballa perquè el Teatre Tarragona pugui tornar a obrir les portes la temporada de tardor. Mentre durin les obres, i donat que les deficiències se centren en el vestíbul i la resta del teatre està en perfecte estat, continuaran fent-se assajos accedint per darrere.Segons que ha anunciat el consistori, a partir d'aquest divendres, el personal de les taquilles del Teatre es posaran en contacte directe amb els compradors dels espectacles afectats a fi i efecte de resoldre qualsevol dubte que puguin tenir o bé agilitzar el retorn de les entrades.