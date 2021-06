L'Ajuntament de Tarragona reclamarà un estudi sobre el cabal del Francolí a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per conèixer quins són els motius de l'assecatge de l'eix principal del riu al seu pas pel terme municipal. El consistori vol saber si s'asseca per qüestions únicament mediambientals o si també hi ha influència humana a través de captacions d'aigua no autoritzades. El conseller de Territori de Tarragona, Xavier Puig, ha comentat que tot i que es tracta d'un fenomen habitual a les conques dels rius mediterranis, des del consistori han constatat que en els darrers anys s'ha accentuat. La setmana vinent els dos organismes es reuniran i l'ajuntament també reivindicarà un cabal ecològic.