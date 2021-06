Tarragona posa en marxa un mercat web per incentivar la digitalització del comerç local

L'Ajuntament manté reunions amb les associacions de botiguers per decidir la data per engegar la campanya dels bons

Actualitzada 03/06/2021 a les 12:07

L'Ajuntament de Tarragona posa en marxa aquest juny el mercat web 'Som Comerç TGN Market' per ajudar a digitalitzar el comerç local. En la iniciativa, s'hi poden adherir els 224 comerços que ja formen part de l'aplicació engegada fa un any, així com altres negocis de la ciutat. La conselleria del Comerç hi ha destinat 80.524 euros. «Oferim l'oportunitat de connectar digitalment amb molts més clients amb el clar objectiu d'arribar a un públic més ampli i facilitar així l'augment de les vendes», ha afirmat la consellera María José López en la presentació de la plataforma feta aquest dijous. En paral·lel, ha destacat que s'estan reunint amb les entitats comercials per decidir quan es llençarà la campanya dels bons, xifrada en 500.000 euros.