Tarragona no tindrà gerent de Turisme per segon estiu consecutiu

Al Consell Extraordinari del Patronat es van retirar dos punts de l'ordre del dia perquè la regidoria no va dur la documentació

Actualitzada 02/06/2021 a les 23:43

L'Ajuntament de Tarragona encara no ha iniciat el concurs públic per escollir el gerent del Patronat de Turisme, un despatx que ha estat sense inquilí d'ençà que la regidora d'aquell moment, Laura Castel, va destituir Ángel Arenas el febrer de 2020. Malgrat que fonts del consistori asseguren que el procediment s'iniciarà aviat, és pràcticament impossible que es disposi de màxim responsable del Patronat aquest estiu pel temps que dura tot el procés d'elecció. Un fet molt criticat des dels grups de l'oposició, que lamenten la manca de lideratge en l'àrea de turisme en els dos estius més importants de la història en aquest àmbit per les greus conseqüències que ha provocat la pandèmia de la covid-19 en el sector.

Algunes formacions s'han aventurat a dir que el turisme no és una prioritat per l'actual executiu, una idea que veuen reflectida també en el fet que dos punts de l'ordre del dia del Consell Rector Extraordinari del Patronat, celebrat dimarts al matí, haguessin de ser retirats per la manca de documentació aportada per la regidoria de Cinta Pastó. Un d'aquests té a veure amb la compareixença del Patronat de Turisme a un judici per la demanda interposada per un treballador relativa a les seves condicions laborals. Si bé era un punt més aviat de caràcter informatiu, havia de ser ratificat per la resta de grups municipals i, en tot cas, malgrat no ser estrictament necessari, s'hauria de convocar una altra sessió extraordinària abans del 10 de juny, data assenyalada pel judici.

Sobre la manca de gerent, el regidor del PSC Berni Álvarez lamentava que «hem estat quasi un any i mig sense gerent des que l'anterior va ser destituït i hem insistit molt que era necessari per tenir un pla estratègic de cara a l'estiu, diferents plans que incloguessin totes les possibilitats segons les restriccions que hi puguin haver», i afegia que «hi ha altres zones que ja treballen amb una planificació i aquí estem sense direcció». L'edil socialista recordava que «ja ens va sorprendre en el seu moment que fos una destitució ràpida i més encara que perquè ho feien sense tenir substitut, i ens van dir que seria ràpid i que trobarien algú de seguida. En definitiva, no tenir gerent en una àrea tan important és una imprudència». Sobre la manca de documentació aportada per Turisme en dos punts de l'ordre del dia, Álvarez veu que va en la mateixa línia: «Falta aquest punt de direcció, de lideratge dins del Patronat, i això denota que és molt necessària la figura del gerent».

Per la seva banda, el portaveu del grup municipal del PP, José Luís Martín, era clar: «El govern actual no té gens d'interés a agafar un gerent perquè no creuen en el turisme». El popular assegurava que encara que el procés públic per escollir el responsable del Patronat comencés de manera immediata, és impossible que s'enllestís abans de finalitzar l'estiu, i reiterava que «no creuen en el turisme, és el que han evidenciat durant aquests dos anys, és a dir, que per a ells no és una prioritat». En aquest sentit, lamentava que «no s'ha fet cap acció ni cap campanya turística per convertir Tarragona en un destí» i, sobre el Consell, criticava que, «en la mateixa línia del que deia, convoquen una sessió extraordinària i la meitat dels punts no estan ben exposats ni tenen la documentació necessària per poder-los votar, és increïble el poc interès pel turisme que té aquest govern».

Pel que fa a la CUP, la regidora Eva Miguel també considerava «especialment greu portar a votació el retorn d'un aval per un servei prestat que consistia en l'elaboració d'un estudi, sense tenir cap informe ni memòria sobre la feina feta. Va ser arran del nostre prec de disposar de la documentació necessària per poder valorar els punts a tractar que la presidència va decidir retirar els punts de l'ordre del dia», en referència a l'altre punt que no es va votar, sobre l'estudi d'ocupació i demanda de Tarragona durant els anys 2019 i 2020 que va fer la Fundació Eurecat. Amb relació a la manca de gerent, Miguel deia que «que el Patronat de Turisme passi una altra temporada d'estiu sense gerència és greu i més encara en un moment d'obertura en el que el sector necessita més que mai un pla estratègic potent per remuntar la crisi que pateix arran de la pandèmia». Amb tot, l'edil cupaire afegia que «de fet, el Patronat té problemes seriosos en material de personal que van més enllà dels càrrecs directius. La plantilla està sota mínims fins al punt que qüestions estructurals, com són la gestió de les nòmines, es fan des d'un servei externalitzat en comptes de fer-se des de l'àrea de personal».

Finalment, el portaveu del grup municipal de Junts, Dídac Nadal, lamentava, sobre la falta de gerent, que «anem tard, molt tard», i afegia que «és imprescindible activar, al més aviat possible, accions immediates per donar suport i acompanyar el turisme, un dels sectors més afectats per la crisi sanitària. Cal millorar la gestió i establir urgentment els objectius de promoció turística amb la participació de tots els agents implicats».