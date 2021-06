La URV invertirà 310.000 euros en la instal·lació de plaques fotovoltaiques

El Claustre Universitari ha informat que s'instal·laran durant el curs 2021-2022 al campus Catalunya i al campus Sescelades

02/06/2021 a les 22:52

El Claustre Universitari de la URV ha aprovat avui l'adhesió de la Universitat als compromisos per a l'acció climàtica proposats per la Generalitat de Catalunya. Un d'ells és el d'assolir l'autoconsum de fonts renovables d'almenys un 35% a l'any 2030, que la URV inclou dins el nou Pla de sostenibilitat ambiental i acció climàtica 2021-2030, actualment en procés de redacció, i la seva Estratègia de transició energètica 2030. Amb aquest objectiu es farà durant el curs 2021-2022 una instal·lació fotovoltaica per autoconsum a les cobertes dels campus Catalunya i Sescelades que suposarà una inversió de 310.000 euros.

Les plaques estaran en funcionament la primavera del 2022. L'estalvi econòmic estimat que comportaran és de més de 50.000 euros a l'any, pel qual la inversió s'amortitzarà en sis anys. A més, el nou Pla preveu ampliar la instal·lació fotovoltaica entre el 2022 i el 2024 a les cobertes del campus Bellissens, del campus de Vila-Seca i del de Terres de l'Ebre. Amb el desenvolupament complet de les instal·lacions fotovoltaiques, que preveu cobrir també alguns pàrquings, es calcula que el 2030 es podrien produir el 49% dels kWh que consumeix la Universitat i sobrepassar l'objectiu proposat per la Generalitat de Catalunya.

La URV ha treballat fins ara en l'estalvi i l'eficiència energètica i del 2005 al 2019 ha reduït en un 41% el consum elèctric per metre quadrat d'edificis. L'objectiu pel 2030 és reduir-lo un 50% i, a la vegada, eliminar completament el consum de gas natural i altres combustibles fòssils substituint les calderes de gas per altres sistemes de generació de calor. A més, el nou Pla de sostenibilitat ambiental i acció climàtica garantirà el subministrament elèctric amb certificat d'origen renovable deu anys més. Des de l'any 2018 que la totalitat de l'electricitat que consumeix la Universitat és d'origen renovable certificat.



A part d'impulsar la transició energètica, el Claustre Universitari ha aprovat l'adhesió de la URV a altres compromisos per a l'acció climàtica de Catalunya: aconseguir la neutralitat de carboni abans del 2050; aprofundir en el coneixement de l'impacte climàtic de l'activitat universitària, a través del càlcul i la publicació anual de la seva petjada de carboni; divulgar i fomentar el compromís climàtic dins l'organització; prioritzar els productes i proveïdors amb certificació o compromís ambiental, i reduir l'impacte de la mobilitat amb vehicles d'emissió zero i la promoció de formes de trasllat alternatives, del teletreball i dels tràmits telemàtics. Amb això, l'objectiu és que la Universitat i els seus campus esdevinguin un entorn actiu en la sostenibilitat climàtica.

El Claustre Universitari ha aprovat també un document marc sobre distribució funcional de llengües de la URV. El document, elaborat per la Comissió de Política Lingüística, és una referència per facilitar la presa de decisions d'altres organismes de la Universitat respecte a usos lingüístics, distribuint-los per àmbit d'ús: català en l'àmbit institucional i administratiu, així com en la docència de grau, castellà i anglès per a la docència de màsters i anglès per a la recerca. El document també contempla les excepcions més habituals i està enfocat als objectius de promocionar i protegir l'ús del català com a llengua de referència i a la vegada reservar espais suficients per al multilingüisme.

La Comissió creada amb motiu de la reforma de l'Estatut de la URV ha presentat al Claustre l'estat actual del procés participatiu que es va iniciar el passat mes de maig amb el qual es convida a tota la comunitat universitària intervenir en la redacció del nou estatut a través del web participa.urv.cat. A data d'avui, 1.202 s'han validat per tenir accés als diferents articles i s'han realitzat 20 esmenes i nou comentaris.