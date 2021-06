L'inici de les obres a Ca l'Agapito a Tarragona va amb lleuger retard

L'edifici acollirà elements audiovisuals per crear una experiència immersiva entorn la benvinguda del visitant a Tàrraco

Actualitzada 02/06/2021 a les 21:16

Les obres de rehabilitació i consolidació de Ca l'Agapito, a la plaça del Pallol, començaran a cavall de la primera i la segona quinzena de juny, segons el conseller de Patrimoni, Hermán Pinedo. Les actuacions duen un retard d'un parell o tres de setmanes –«no ens preocupa, deia Pinedo»– i està previst que durin un total de vuit mesos, pel que el febrer o març del 2022 haurien d'estar enllestides.



La inversió d'1,2 milions d'euros permetrà reforçar estructuralment l'edifici i, quan estiguin enllestides, permetran actuar-hi al seu interior amb seguretat, on s'ubicarà un centre d'experiència. L'edifici acollirà elements audiovisuals per crear una experiència immersiva entorn la benvinguda del visitant a Tàrraco. En aquest sentit, el projecte de la Porta Tàrraco també ha començat a caminar més lent del que es tenia previst. Bona part de les actuacions encara es troben al departament de contractació. «Hem d'entendre que els ritmes de l'Ajuntament són una mica lents».Ara per ara, la primera actuació, la transformació de l'actual quiosc a l'entrada del Camp de Mart en un centre de recepció de turistes, ja està licitada. Pinedo recordava que «tenim el termini per acabar fins al setembre de 2022, i hem d'arribar-hi».