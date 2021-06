L'experta tarragonina en canvi climàtic, Manola Brunet guardonada als Premis Ones 2021

Rebrà el Premi SIRUSA pel seu compromís ferm amb la lluita contra el canvi climàtic durant tota la seva trajectòria

Actualitzada 03/06/2021 a les 10:40

Manola Brunet és la veu de l'expertesa en canvi climàtic de Tarragona, i també de l'estat espanyol. Per la seva honrada i valuosa trajectòria, Manola Brunet als Premis Ones 2021, serà guardonada.La catedràtica en Geografia Física s'ha dedicat durant tota la seva trajectòria a la investigació del canvi climàtic, a la denúncia dels seus efectes i a la divulgació d'aquesta problemàtica.Actualment és la primera dona, i la primera espanyola, en presidir la Comissió Internacional de Climatologia de l'Organització Meteorològica Mundial. També és la directora del Centre de Canvi Climàtic (C3) de la Universitat Rovira i Virgili, i professora de Climatologia en la mateixa universitat.Manola Brunet als Premis Ones 2021, rebrà el Premi SIRUSA pel seu compromís ferm amb la lluita contra el canvi climàtic durant tota la seva trajectòria. Per les seves contribucions científiques i de divulgació i sensibilització en tot el territori, sempre mantenint també la defensa i la visibilització de la dona científica, arribant així a ocupar càrrecs en organitzacions mundials.