Junts per Tarragona proposa mesures per potenciar l'entorn natural i atraure el turisme de proximitat

La consellera Elvira Vidal ha demanat que l'Ajuntament s'adhereixi al portal web i app 'Natura Local'

Actualitzada 03/06/2021 a les 12:10

El grup municipal de Junts per Tarragona ha demanat a l'equip de govern municipal que posi en marxa un pla de reactivació turística de la ciutat, apostant pel turisme de proximitat. La consellera Elvira Vidal ha recordat que «la pandèmia de la Covid-19 ha fet que les destinacions més pròximes es converteixin en la primera opció per a moltes famílies i Tarragona ha de tenir actives totes les eines possibles per saber difondre la seva oferta turística».En aquest sentit, Vidal ha demanat que l'Ajuntament de Tarragona s'adhereixi al portal web i app 'Natura Local', un espai que ofereix informació sobre rutes de natura pel litoral i boscos i altres activitats relacionades amb l'aire lliure, allotjament, oferta gastronòmica, etc. «Sempre hem considerat que hi ha altres 'Tarragones' a banda de la patrimonial», ha dit la consellera qui considera que «les rutes per l'Anella Verda, les construccions de pedra seca, les masies, el Parc Ecohistòric del Pont del Diable, etc. formen part d'un patrimoni que, en molts casos, és desconegut fins i tot pels mateixos tarragonins i tarragonines».L'app 'Natura Local' es tracta d'un aplicatiu gratuït que té com a principal objectiu el foment del patrimoni natural i cultural dels municipis catalans per tal d'atraure el turisme de proximitat. La consellera de Junts per Tarragona ha insistit en el fet que «la promoció de la ciutat ha d'anar molt més enllà del punt de vista patrimonial, cultural, gastronòmic o del turisme de sol i platja», Vidal està convençuda que «la destinació de Tarragona també s'hauria de saber 'vendre' per la seva riquesa natural. L'adhesió a Viles Florides va ser un primer pas però cal treballar més en aquesta línia».