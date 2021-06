El Museu del Port tanca la seva seu provisional al Tinglado 2, a partir del 7 de juny

Continuaran les activitats didàctiques, les visites guiades i les teatralitzades que es realitzen als exteriors del Moll de Costa

Actualitzada 03/06/2021 a les 11:07

Un Museu consolidat al territori

Aquest diumenge 6 de juny el Museu del Port obrirà per darrera vegada la seva seu provisional, ubicada al Tinglado 2 del Moll de Costa. S'espera que la nova seu, ubicada al Refugi 2, sigui inaugurada i oberta al públic abans de finalitzar aquest estiu.El Tinglado 2 va obrir les portes al públic el passat 11 de setembre de 2020 funcionant com a seu temporal de l'emblemàtic espai cultural tarragoní, el Museu del Port. Durant aquests 10 mesos, l'espai ha recollit l'exposició temporal del Museu, ja que a la seu original s'ha realitzat una reforma integral i un disseny d'una nova i més atractiva museística adaptada al nou temps.Cal dir, que l'oferta de les activitats didàctiques, organitzades per l'espai cultural es continuaran portant a terme a l'aula pedagògica de l'espai entitats. També, es continuaran organitzant les sortides a la natura, les visites guiades i les visites teatralitzades que es realitzen al voltant del Moll de Costa i Serrallo. També cal recordar que segueixen actives les noves activitats de l'Educa Digital, un programa pedagògic virtual destinat a escoles i esplais amb diferents nivells educatius estrenat el passat mes d'octubre 2020.El Museu és un dels espais culturals més actius a la demarcació de Tarragona i l'equip directiu ha doblat esforços per mantenir l'activitat durant aquesta pabdèmia.Totes i cadascuna de les activitats ofertes han complert amb les condicions de seguretat, higiene i aforament limitat establertes per la covid-19.L'Educa Digital (activitats virtuals) ha rebut més de 1.200 escolars durant aquest curs tan especial i les iniciatives pedagògiques presencials, que es van poder obrir amb aforament limitat a causa de la covid-19, han comptat amb gairebé reserves per a 1.200 alumnes fins finals del curs escolar. Això significa que 2.700 escolars de diferents nivells han participat de les activitats didàctiques virtuals del Museu.Tot i la situació pandèmica que estem vivint, més de 9.500 persones han volgut participar de les activitats del Museu; 2.087 d'elles van visitar l'emblemàtic pailebot Santa Eulàlia per Setmana Santa mentre estava atracat al Moll de Costa amb la col·laboració del Museu Marítim de Barcelona.La resta de persones usuàries, 7.500, s'han submergit en el discurs que ha presentat el Tinglado 2 del Moll de Costa durant aquests 10 mesos que ha funcionat com a seu provisional.No només les dades parlen per sí mateixes, la resposta del públic a cada nova activitat organitzada i les opinions de les persones que assisteixen a les visites guiades o teatralitzades posen de manifest el paper del Museu del Port a Tarragona.Cal recordar, que totes les propostes i les visites pròpiament dites al Museu són de caràcter gratuït.