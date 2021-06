El protocol preveu crear un Centre de Gestió per organitzar el tràfic de mercaderies a la infraestructura

Adif i l'Autoritat Portuària de Tarragona posaran en marxa un Centre de Gestió Ferroportuària per coordinar el tràfic ferroviari de mercaderies a la infraestructura. Els dos organismes han aprovat un protocol específic per a la planificació i cogestió efectiva d'aquestes operacions. Així, s'establiran relacions de comunicació transparent entre les dues entitats així com un canal únic per operar.En aquesta línia, el protocol buscarà optimitzar les capacitats ferroviàries, així com la seva eficiència. També preveu un observatori del tràfic que comptarà amb dades fiables i interessants per al sector. Es tracta del primer acord d'aquests característiques que s'ha signat a l'estat espanyol.