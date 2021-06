Una comunitat de veïns de Campclar denuncia la inseguretat a la zona

Critiquen que el parc privat d'ús públic del recinte està sempre ocupat per joves que consumeixen droga amb la qual també trafiquen als seus portals

Actualitzada 01/06/2021 a les 21:01

La comunitat de veïns del bloc 2 de la rambla de Ponent de Campclar, format per tres edificis, es van trobar abans d'ahir amb responsables de diferents departaments de l'Ajuntament de Tarragona per exposar les problemàtiques de seguretat, neteja i habitatge que pateixen a la zona. Concretament, lamenten que el parc privat d'ús públic que hi ha al recinte és constantment ocupat per joves que consumeixen droga, principalment marihuana i haixix, i que trafiquen, molts cops als porxos on hi ha l'entrada a les escales. Per això, segons explica una representant veïnal que prefereix mantenir-se en l'anonimat, van demanar al consistori que costegi la instal·lació de tanques als porxos, perquè aquestes persones no hi puguin accedir. Una demanda que l'Ajuntament va declinar, tot i comprometre's a ajudar a la comunitat en la mesura del possible, principalment en la neteja d'algunes pintades i de brutícia generada per aquests.

«Es posen al parc a fumar i no podem anar-hi amb els nostres infants perquè es maregen», critica la portaveu de la comunitat, que denuncia també que «els fanals estan trencats cada dos per tres perquè no volen que se'ls vegi». Tot plegat, comenta, els genera molta inseguretat. «Encara que no ens puguin posar les tanques, que ho haurem de pagar nosaltres, si podem, estaria bé que hi hagués més presència policial, però a peu, no amb el cotxe patrulla», defensa. En aquest sentit, reconeix que es tracta d'un punt negre d'un barri digne de gent treballadora. «Només volem viure decentment, i si s'acabés amb aquestes poques persones que actuen d'aquesta manera podríem viure amb total tranquil·litat i podríem anar a jugar al nostre parc», diu. Paral·lelament, explicava que un d'aquests tres edificis està plenament ocupat. Segons diu, només hi ha una propietària i la resta són ocupes «que tenen negocis». «Molta gent té por d'anar-se'n a passar uns dies a la seva parcel·la i que quan tornin es trobin amb el pis ocupat», comenta, i afegeix que «els bancs haurien de fer fora a aquests i no a les famílies que ocupen perquè s'han quedat sense feina i, a la vegada, els haurien de destinar a lloguer social perquè vingués la gent jove a viure aquí a Campclar».