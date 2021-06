Patrimoni posa en marxa una actuació exhaustiva a la Torre Minerva

L'Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Obra Pia Montserrat de l'Arquebisbat de Tarragona

Actualitzada 02/06/2021 a les 14:15

La Torre Minerva

L'Ajuntament de Tarragona engega un important projecte de restauració de la Torre Minerva, situada al Passeig Arqueològic de la ciutat. Aquesta iniciativa, que fa temps que s'està gestant, pot veure finalment la llum amb l'acord que s'ha arribat amb la Fundació Obra Pia Montserrat, Arquebisbat de Tarragona, propietari del monument i el finançament de gran part de les tasques que s'hi duran a terme, per part de la Fundació Mutua Catalana. El conseller de Patrimoni, Hermán Pinedo, abans que res vol «agrair a ambdues entitats el seu compromís en aquest projecte, perquè es molt important per a la ciutat que diverses institucions treballem juntes per a protegir i posar en valor el nostre patrimoni».Està previst que els treballs engeguin la setmana vinent, començant per un aixecament 3D, amb dron i làser, per tal de conèixer l'estat actual de conservació i continuarà amb la instal·lació d'una bastida per a l'estudi de la torre, dels seus materials, patologies i característiques; així com la posterior redacció del projecte de conservació, restauració i execució de l'actuació. Un projecte que te com a principal objectiu el de salvar els valors patrimonials del conjunt escultòric de la Torre i de l'excepcionalitat del fris de Minerva. Pinedo destaca que «aquesta actuació és una de les més importants que durem a terme els propers anys» i especifica que «engeguem un procés d'estudi i protecció d'un dels relleus romans més antics de la Península Ibèrica i un element clau per entendre la fundació de Tàrraco». El projecte no té data de finalització, perquè tot i que de moment es contempla durant tot el 2021, molt probablement es pugui estendre a l'any vinent, ja que es desconeix cap a on evolucionaran els treballs.Per la seva banda, la Fundació Privada Mútua Catalana, coneixedora d'aquest important monument de la ciutat i sempre amb la voluntat de contribuir al desenvolupament d'aquestes operacions arqueològiques i de preservar el patrimoni històric de la ciutat, finança el projecte, en diversos terminis i signat a través d'un conveni de col·laboració. Així també ho ha volgut confirmar la Fundació Obra Pia Montserrat, propietari d'aquest tram de muralla i de la Torre en sí i que garantirà l'accés i les accions previstes. Així mateix, els tècnics municipals responsable treballaran conjuntament amb els tècnics d'aquesta entitat en totes les fases de l'actuació i presa de decisions.El conseller de Patrimoni conclou que «tot i que les nostres prioritats segueixen sent la conservació i preservació del patrimoni, en aquesta actuació el relleu de Minerva és primordial donada la seva singularitat en el món romà fora d'Itàlia». I deixa clar que «el relleu s'haurà de protegir i posar en valor per al futur de la nostra pròpia història, perquè ens aportarà molta informació encara per descobrir del primer segle de Tàrraco».La Torre Minerva és a la primera fase de muralla (200 ac) de Tarraco, situada al final del Passeig Arqueològic, a l'alçada del Portal del Carro, capella de Sant Magí des de l'interior.A la base megalítica hi ha cisellats una sèrie de caps que miren cap amunt. S'interpreten com a divinitats protectores en alguns estudis, com a enemics vençuts en altres. A la cara est hi ha la base d'un relleu escultòric de Minerva, sobre una reserva allisada per a una inscripció monumental. S'observa l'existència d'espitlleres. A l'espai interior es conserva una inscripció d'un soldat del nord d'Itàlia en honor a Minerva i uns grafitis de soldats íbers, que servien amb l'exèrcit de Roma.La Torre també rep el nom de Torre de Sant Magí, ja que coincideix amb la Capella i forma part, alhora, del conjunt de les Muralles de Tarragona, declarades Monument Històric el 1884, i estan incloses en el Conjunt Arqueològic de Tàrraco, reconegut com a Patrimoni Mundial per la UNESCO.