Los Glosters, a peu de micro

La banda de Tarragona presenta 'Directo y Atrevido', el seu primer treball gravat en directe

Actualitzada 01/06/2021 a les 20:39

L'any passat la banda de pop mod tarragonina Los Glosters presentava el DVD 30 anys a la carretera, un treball que repassava tres dècades de trajectòria musical en què han portat el seu estil pop sixties arreu del país. Ara, el grup completa la celebració del 30 aniversari amb la publicació de Directo y Atrevido, el seu últim àlbum, gravat en directe a la Sala Zero de Tarragona.

«Aquest treball és un agraïment a la gent que ha confiat en nosaltres i s'ha deixat endur per una proposta que es va gestar ara fa trenta anys en locals d'assaig de Tarragona», asseguren des del grup. Es tracta, subratllen, d'un agraïment «a la lleialtat de tots els seguidors».

Directo y Atrevido es va gravar el 8 de juny de 2019 a la sala Zero de Tarragona amb Los Glosters al complet (Carlos García, guitarra i cors; Evan Dedes, bateria i cors, Purificació Pedrola, baix; i Ramón Cuenca, veu), i va comptar amb Miguel Zanón a la guitarra i Jorge Varela als teclats.

Quant a la selecció de cançons que formen part de l'àlbum, des de la banda assenyalen que «encara que la qualitat i l'equilibri dels temes és patent des de la primera escolta», n'hi ha un que destaca especialment perquè és el nexe d'unió entre l'àlbum i el DVD. Es tracta de Por la carretera, feta l'any 2006, durant la gira que van realitzar en el marc del programa Artistas en Ruta, i que els va portar per diverses sales de tota la geografia espanyola. «La cançó recull les vivències d'aquell viatge i ara, quinze anys més tard i gravada en directe, torna a agafar força», asseguren.

Record dels inicis

Directo y Atrevido és, tal com ells mateixos expliquen, un repàs musical als trenta anys de carrera dels Glosters, explicada des dels seus inicis. La banda es gesta a Tarragona l'any 1997 a partir de la dissolució d'un grup anterior, els PiRATS. Després de diversos concerts i col·laboracions, el 1998 van publicar el seu primer Ep (Uh la la) i el 2002 van treure el seu primer treball homònim amb Animal Records (Los Glosters). Des de llavors han publicat altres treballs i Eps.

L'any 2020 la pandèmia va escapçar els projectes de la banda, que tenia previstos diversos concerts així com la presentació del material de celebració dels 30 anys del grup. Finalment van poder mostrar el seu documental en el marc de les Festes de Santa Tecla. A finals del mes de novembre l'audiovisual va participar en el Memorimage Festival Internacional de Cinema de Reus i fins al desembre estava disponible a la plataforma Filmin.

Ara, amb la presentació de Directo y Atrevido, Los Glosters asseguren recollir «tota l'experiència acumulada» i admeten la vitalitat del seu sentiment «encara viu per la música de dècades passades», assegurant que «malgrat viure una època d'estandardització musical, encara és possible un retorn a la senzillesa i la frescor del so clàssic».