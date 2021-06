La recent graderia de la plaça Sedassos de Tarragona ha estat objecte de vandalisme amb una pintada

El regidor de Patrimoni, Hermán Pinedo, diu que es retirarà aviat

Actualitzada 01/06/2021 a les 20:56

La recentment acabada transformació de la graderia del Circ romà de la plaça Sedassos ja ha estat objecte de vandalisme. Ahir al matí va aparèixer amb una pintada en la qual s'hi pot llegir: «Obriu les fonts, tenim set». En declaracions a Diari Més, el regidor de Patrimoni, Hermán Pinedo, lamentava els fets i assegurava que, com en tots els casos en els quals fan pintades a monuments, es retirarà en menys de dues setmanes i el cost oscil·larà entre els 300 i 1.000 euros, ja que depèn del tipus de pintura i del material afectat. Amb tot, afirma que les grades quedaran igual que abans de patir aquest acte. «Demanem si us plau a la gent que respecti el patrimoni de la ciutat», i afegia que «ja els val, estem parlant de diners públics i s'ho podrien haver estalviat». Com és lògic, Pinedo desconeix qui pot haver estat l'autor, i reconeix que en el 90% dels casos no es troba, només quan la Guàrdia Urbana enxampa l'autor in fraganti o quan hi ha càmeres de seguretat que el permeti identificar posteriorment, i creu que aquest no és el cas. Deia que «hi ha altres espais i vies per fer reivindicacions, això no és més que un acte vandàlic, no és el lloc ni la manera de reclamar alguna cosa».

La graderia, enllestida

Per altra banda, Pinedo explicava que els treballs que quedaven per deixar les grades a punt ja han finalitzat i que ara toca esperar que acabi el procés participatiu per decidir quin ús es dona a la plaça, que calcula que es tancarà en les pròximes setmanes. Amb tot, i davant l'advertència d'alguns veïns de la zona que es mostraven preocupats amb la possibilitat que s'hi facin actes que pugui afectar el seu descans, el regidor d'En Comú Podem va assegurar que «els tenim molt en compte i no farem cap activitat que els pugui molestar». Paral·lelament, i amb referència al fet que molta gent s'ha mostrat descontenta amb el resultat del projecte i ha demanat la seva retirada, Pinedo defensava que «cal donar-li una oportunitat, ha costat 250.000 euros de diners públics i ha comptat amb una subvenció de l'1,5% cultural, no podem retirar-la abans de provar-la».