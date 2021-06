L'Arxiu del Port celebra la Setmana Internacional dels Arxius amb noves propostes culturals

El Consell Internacional d'Arxius ha proposat per aquest 2021 l'etiqueta #EmpoweringArchives i els lemes. Primer la inclusió, que comporta desafiar la teoria i la pràctica arxivístiques actuals per fer-les més diverses i inclusives. Li segueix la col·laboració, per demostrar que el treball en xarxa i la col·laboració permeten empoderar els arxius i a les persones que hi treballen. Finalment la 'rendició de comptes', en tant que els arxius contribueixen a la transparència dels governs i institucions gràcies a facilitar l'accés a la informació a la ciutadania.

Els arxius catalans s'han sumat també a la iniciativa amb el lema: Persones-Arxius-Vides i les etiquetes #ArxiusXDins i #SIA2021.