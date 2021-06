L'Ajuntament de Tarragona lliurarà les distincions de Fill Predilecte a Manel Sanromà i Filla Adoptiva a Manola Brune

L'acte tindrà lloc a les 19.30 h al Fòrum de la Colònia i serà presidit per l'alcalde, Pau Ricomà

L'Ajuntament de Tarragona entregarà aquest dijous 3 de juny les distincions de Fill Predilecte de la ciutat a Manel Sanromà i de Filla Adoptiva de la ciutat a Manola Brunet. L'acte tindrà lloc a les 19.30 h al Fòrum de la Colònia i serà presidit per l'alcalde, Pau Ricomà. Els tinents d'alcalde Manel Castaño i Xavier Puig seran els encarregats de glossar la trajectòria d'ambdues persones.Manel Sanromà Lucía, nascut a Tarragona l'any 1956, és astrofísic i professor de Matemàtica Aplicada de la Universitat Rovira i Virgili. Es va doctorar als Estats Units i, posteriorment, va exercir la docència en diverses universitats catalanes.Mentre era director de l'Escola d'Informàtica de Tarragona, va crear TINET i progressivament el seu treball va derivar cap a l'àmbit de la Xarxa d'Internet, amb la posada en marxa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Manel Sanromà ha estat el fundador i director de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC), del Domini.CAT i primer president de la Fundació puntCAT. També ha estat membre del Board of Trustees de la Internet Society, societat de la qual en va ser el director del capítol català.En l'àmbit local, Manel Sanromà va ser uns dels fundadors i cap de colla de la Colla Jove Xiquets de Tarragona.Darrerament, va treballar a l'Aràbia Saudí en el projecte Neom, que té com a objectiu la creació d'un nou país enmig del desert. En aquest projecte exerceix com a director executiu d'Smart Cities i responsable de les tecnologies de la informació i de les comunicacions. Recentment, s'ha reincorporat a la seva tasca docent a la Universitat Rovira i Virgili.Manola Brunet India, nascuda a Carinyena l'any 1955, és una científica climatòloga, especialista en canvi climàtic, en concret, en les àrees de la reconstrucció instrumental i anàlisi del clima. Des del 2018 presideix la Comissió de Climatologia de l'Organització Meteorològica Mundial, essent la primera dona que ocupa aquest càrrec.És doctora en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona. L'any 1982 va començar la seva carrera docent com a professora de la Universitat de Barcelona al campus de Tarragona. De 1995 a 2003 va ser codirectora del Grup de Recerca del Canvi Climàtic de la URV i, posteriorment, fins al 2008 va ser directora. També va dirigir des de la seva creació el Centre pel Canvi Climàtic al Campus de les Terres de l'Ebre de la URV.En l'àmbit internacional, ha col·laborat amb el Global Climate Observing System (GCOS), l'Atmosphere Observation Panel for Climate (AOPC) i el Surface Pressure Working Group. Des de 2005, és professora visitant de la Climatic Research Unit de la School of Environmental Sciences de la Universitat d'Ànglia de l'Est. També ha col·laborat amb l'Organització Meteorològica Mundial des de l'any 2001, organisme que presideix actualment.La seva recerca se centra tant en els camps de l'arqueologia de dades climàtiques i reconstrucció instrumental del clima com en l'anàlisi de la variabilitat i canvi climàtic.