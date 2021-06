Harry Potter serà el protagonista d'enguany de l'Starraco Unlimited

Es farà al Palau de Congressos el 3 i 4 de juliol

Actualitzada 01/06/2021 a les 21:07

La quarta edició del Starraco Unlimited, el festival de ciència-ficció i fantasia que es celebra a Tarragona, tindrà com a protagonisme el món de Harry Potter. L'esdeveniment se celebrarà el dissabte 3 i el diumenge 4 de juliol al Palau Firal i de Congressos, i serà el primer d'aquestes característiques que es farà a Catalunya d'ençà que va començar la pandèmia. De fet, l'última edició es va fer el febrer de 2020, pel que també va ser el darrer celebrat al país. L'aforament estarà limitat al 50% i les entrades ja es poden adquirir a www.atrapalo.com a un preu de 10 euros per adult, 6 per joves de 8 a 16 anys i gratuïtes per menors de 7 anys.

La imatge d'enguany serà la Su, una superheroïna de nova creació, per tal de donar poder a les dones en aquest món. Harry Potter serà el principal atractiu, amb un mercat màgic de 350 metres quadrats on es faran diverses activitats com concursos de disfresses, conferències a càrrec d'alguns dobladors en català i castellà, exposicions, projeccions de documentals, concursos o photocalls. A més, també tindran el seu espai mons com els d'Star Wars, Star Trek, Marvel, DC o Joc de Trons.