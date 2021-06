Els regidors Sonia Orts i José Luís Calderón funden la plataforma ciutadana Tarragona Lidera

Orts ha carregat contra l'executiu liderat per Pau Ricomà i ha assegurat que «no té projecte» i que la ciutat «està en decadència». «La plataforma neix per donar veu a tots aquells que no l'han tinguda fins ara, com ara autònoms, treballadors públics, comerciants, empresaris o hostalers. Tots tenen una cosa en comú: la falta de diàleg i comunicació amb el govern», ha etzibat.Tarragona Lidera està formada a dia d'avui per una trentena de persones, algunes de les quals ja havien estat vinculades a Ciutadans però també d'altres que fins ara no han militat a cap partit. Calderón ha detallat perquè han escollit aquesta fórmula per agrupar-se: «Un plataforma ciutadana no té una regulació específica. No ens volem constituir com a associació perquè així tenim més llibertat d'acció i la gent no s'ha d'associar, ni pagar quotes, ni complir uns estatuts. No hi ha jerarquia dins la plataforma», ha concretat. De moment, faran reunions quinzenals, amb responsables de diferents àrees. «Funcionarem com un petit govern, però som més persones i serem més eficients que el govern de Ricomà», ha finalitzat Orts.