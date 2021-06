El repte que suposa convertir-se en empresària a Tarragona en temps de pandèmia

Tres tarragonines expliquen com s'han atrevit a impulsar o continuar uns negocis pels quals han comptat amb ajuda municipal

Actualitzada 01/06/2021 a les 21:56

La pandèmia de la covid-19 ha portat amb ella una greu crisi a nivell mundial. La majoria de sectors econòmics s'han vist afectats, amb major o menor mesura, per les restriccions adoptades per evitar que el virus es propagués. No obstant això, hi ha hagut qui s'ha vist amb cor d'impulsar un negoci malgrat la complicada situació i, a Tarragona, hi ha qui ha comptat amb el suport d'una subvenció municipal per ajudar a iniciar aquest camí. Edna Rius ha obert una consulta de psicologia, l'Esther León ha continuat el llegat de la històrica Escola de Dansa Artis de Tarragona amb la creació de l'Escola de Dansa ATGN i, finalment, l'Ariadna Fàbregas ha pres el relleu de la Lucy Vicente i l'Anton Guasch i ha evitat que, en jubilar-se aquests, la mítica Casa Guasch acabés tancant. Els Ajuts per a fomentar l'inici d'activitats econòmiques a la ciutat de Tarragona han ajudat un total de 35 emprenedors a la ciutat, entre els quals les protagonistes d'aquest reportatge, amb el repartiment de 50.000 euros. De fet, ahir es va obrir la convocatòria de la segona edició d'aquesta subvenció, amb una partida pressupostària que en aquesta ocasió s'eleva als 60.000 euros.

Rius és una ebrenca que va venir a estudiar a Tarragona, on viu des de llavors. A principis de 2020, en plena pandèmia, va decidir obrir una consulta de psicologia a Tarragona. Explica que treballava de psicòloga en una empresa, en un centre de dia i de professora a la URV. «De l'empresa em van rescindir el contracte i del centre de dia no vaig arribar a cobrar l'ERTO, ja que prioritzaven la gent que no tenia feina i jo encara tenia la de la universitat, així que vaig veure que m'havia d'espavilar», recorda Rius, que afegeix que «sempre havia pensat tenir una empresa, però necessitava un despatx i no tenia clients». Va ser llavors quan va veure que l'Ajuntament de Tarragona oferia aquesta subvenció i va adonar-se que els requisits coincidien amb el seu projecte. Així, la va demanar i la va destinar al lloguer d'un despatx, a crear una pàgina web i a fer publicitat del seu negoci. «L'ajuda, que va ser d'uns mil euros, em va servir per cobrir moltes despeses que sense aquesta no hagués pogut assumir», comenta Rius, que explica, tot i això, que ara el següent pas és agafar un local on instal·lar la seva empresa i creu que potser l'ajuda li hagués anat millor per aquest motiu. Celebra, però, que ja té l'agenda completa.

Per altra banda, Fàbregas explica que sempre ha estat ballarina i tenia molta relació amb la Casa Guasch, una tenda històrica d'articles de dansa del carrer del Portalet número 1. Comenta que els seus anteriors propietaris, Vicente i Guasch, van veure l'oportunitat de jubilar-se amb l'esclat de la pandèmia de covid-19 i, a la vegada, ella també va veure que era un bon moment per dir que sí a la proposta que li van fer de continuar amb el negoci. «Crec que s'ha de promoure més la dansa dins el món de la cultura i vaig pensar que continuant el llegat de la Casa Guasch podria contribuir que això fos així», explica Fàbregas, que reconeix que «no és el mateix que obrir un negoci des de zero, però sempre hi ha un risc, i ara encara més, amb la covid-19». Amb la subvenció rebuda ha pagat part de la creació d'una pàgina web que encara no està enllestida i celebra també que, «ara per ara, els números surten».

Finalment, i encara en el món de la dansa, León, qui va ser alumna de tota la vida de l'Escola de Dansa Artis del carrer López Peláez, va decidir també continuar amb el negoci després que l'última propietària el deixés. En aquest sentit, va apostar per traslladar el centre a un local del davant, més gran, en el qual es poden complir les mesures de seguretat, i en millors condicions. No obstant això, explica que la inversió que va fer va ser important i que una part la va poder pagar gràcies a l'ajuda municipal. Ara es diu Escola de Dansa ATGN i León explica que «comença a anar millor, ja que amb les últimes restriccions hi va haver algunes baixes perquè tant alumnes com pares estaven cansats d'haver de fer les classes en línia», tot i que reconeix, també en el seu cas, la sort de disposar d'una clientela molt fidelitzada. Per acabar, la directora de l'escola comenta que tenen un total de 175 alumnes i set professores, que ensenyen ball clàssic, jazz, hip-hop, claqué i dansa contemporània, entre altres, a més de fer exàmens per la Royal Academy of Dance.