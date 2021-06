El Banc de Sang de Tarragona alerta d'escassetat de reserves per l'augment de transfusions

Les reposicions han augmentat un 16% al Joan XXIII amb la tornada d'intervencions no urgents

Actualitzada 02/06/2021 a les 07:00

El Banc de Sang i Teixits alerta de l'escassetat de reserves, que actualment és per tan sols 5 o 6 dies i, de forma idònia, hauria de ser del doble. Un dels motius principals ha estat l'augment de les transfusions de sang fetes els darrers mesos. A l'hospital Joan XXIII de Tarragona, les transfusions fetes des del gener a l'abril d'aquest 2021 han pujat fins a un 16% respecte al mateix període de l'any passat. L'increment afecta a tots els components sanguinis que es transfonen: glòbuls vermells (13%), plaquetes (32%) i plasma (19%). «Aquesta és una situació similar a la resta dels hospitals de Catalunya», explicava Núria Vilanova, coordinadora del Banc de Sang al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. «Fins fa poc, els hospitals es dedicaven monogràficament a la covid», apuntava Vilanova, però «ara ja es poden dedicar a intervencions no urgents». Així, s'estan tornant a fer operacions rutinàries ajornades i a tractar malalties sanguínies. A més, l'alleujament de restriccions torna a portar pacients crítics a urgències, ja que, per exemple, han pujat els accidents de cotxe.