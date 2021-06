Catalunya En Comú crea l'executiva local de la ciutat de Tarragona

Antonio Peco i Elisa Alegre seran els coordinadors del nou òrgan

Actualitzada 02/06/2021 a les 22:20

L'assemblea de Catalunya En Comú celebrada aquest dimecres va ratificar la creació de l'executiva local dels comuns a la ciutat de Tarragona amb l'única llista presentada encapçalada per Antonio Peco i Elisa Alegre, que en seran els dos coordinadors de manera conjunta. La portaveu del grup municipal d'En Comú Podem al govern, Carla Aguilar, va defensar que «treballarem conjuntament per poder fer-nos molt més forts en els pròxims anys aquí a la nostra ciutat».

Segons explicava Aguilar, la formació està duent a terme el mateix procés a la resta de Catalunya. «Es va iniciar amb grups motors locals i ara estem consolidant les executives», deia la portaveu dels comuns al consistori, i aclaria que fins ara «la coordinadora ha estat un òrgan de coordinació entre En Comú i Podem, entre les persones que conformàvem els dos espais, i aquesta executiva és d'En Comú, mentre que Podem també està duent a terme el seu procés, i al grup municipal representem els dos espais». Pel que fa al rol d'Aguilar, es mantindrà com a portaveu del grup municipal i forma part de la llista de la nova executiva.

Per la seva banda, Peco va celebrar que «és la primera executiva que té En Comú a Tarragona i tenim molta feina fer a nivell polític, no només de suport al grup municipal, sinó també al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats». També va afegir que amb «aquesta nova etapa seguirem mantenint el nostre lema de tenir un peu al carrer i un peu a les institucions». Per la seva banda, Alegre va voler felicitar a tota la militància, ja que «crec que ha estat la protagonista en aquesta assemblea». Pel que fa a la gent que conforma aquesta nova executiva, Alegre va assegurar que «aquí hi ha molts perfils i crec que hi està representada Tarragona en la seva diversitat i en la seva pluralitat».

Negociació sense novetats

Malgrat que en l'atenció als mitjans també estava previst que Aguilar informés sobre les novetats en les negociacions per l'ampliació de l'executiu municipal amb la CUP, res de nou. L'edil dels comuns va assenyalar que les reunions amb ERC, i no a tres bandes, ja han començat i va defensar que «estem treballant proactivament i volem un bon acord i no un acord ràpid». En aquest sentit, va reiterar que no es posen data per prendre una decisió sobre la incorporació de les dues regidores cupaires al govern i va dir que «encara queden diferents fases de la negociació i ara estem en el moment de fer aportacions a l'acord entre ERC i la CUP».