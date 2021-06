Un informe de la Fundació URV servirà per millorar la comunicació municipal en cas d'una emergència

Actualitzada 01/06/2021 a les 17:13

L'Ajuntament de Tarragona millorarà la comunicació en cas d'una emergència, com l'explosió a l'empresa IQOXE de l'any passat, a partir d'un informe elaborat per la Fundació URV per encàrrec de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, segons informa aquest dimarts el consistori.El projecte s'ha desenvolupat entre desembre de l'any passat i aquest mes de maig a càrrec del Grup d'Investigació en Comunicació ASTERISC del Departament d'Estudis de Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili (URV).L'explosió mortal de l'empresa IQOXE, del 14 de gener del 2020, que va causar una forta alarma i nombroses crítiques per la gestió del sinistre, ha servit de punt de partida i anàlisi per a l'estudi.L'Ajuntament de Tarragona ja compta amb una partida per elaborar un pla de comunicació d'emergències, tot i que s'espera el nomenament del nou delegat de la Generalitat per desenvolupar-ho coordinadament.Entre les propostes de la URV, destaca la necessitat de comunicar immediatament l'emergència i actualitzar-la a mesura que es tinguin dades, amb instruccions clares, precises i en cap cas contradictòries.També assenyala que la població ha de saber com actuar si s'activen les sirenes d'emergència i que aquestes no depenen de si hi ha o no tòxics en l'aire, per la qual cosa han d'intensificar-se els simulacres.L'informe també aconsella destinar una persona a desmentir falses informacions i rumors a les xarxes socials, potenciar l'aplicació Tarragona Emergències i oferir canals per a les persones que no usen mitjans digitals.