Les empreses de treball temporal tenen dificultats per captar personal a Tarragona

Molta gent no vol córrer el risc de perdre un ERTO o no els surt a compte un contracte curt

Actualitzada 31/05/2021 a les 21:08

Les empreses de treball temporal de la ciutat estan topant amb dificultats per captar persones disposades a tenir feines d'aquestes característiques, especialment de cara als mesos d'aquest estiu, època en la qual tradicionalment se signen més contractes de curta durada. Els motius són diversos i van des dels derivats directament de la pandèmia fins als més crònics i atemporals. El perfil que està costant de trobar més és, ara per ara, el personal qualificat i amb estudis.

«S'està dificultant més la tasca de trobar bons professionals, ja que ara mateix el mercat laboral es comença a moure més i hi ha més oferta de feina. Sobretot costa la feina de reclutament», explicava Begoña Jabalera, responsable d'Adecco a la ciutat. D'aquesta manera, la necessitat de trobar feina temporal sigui com sigui ha disminuït lleugerament per aquelles persones qualificades. Per la seva banda, Carolina Díez coincidia a dir que «està costant trobar personal». La responsable de Randstad a Tarragona també apuntava que «hi comença a haver més ofertes de feina», i que de cara a aquest estiu «sí que hi ha menys persones que busquen contractes de curta durada» a través de les empreses de treball temporal. «En èpoques de plena feina altres anys costava perquè tothom ja estava treballant, hi havia molta fent, però ara n'hi ha molta que està sense feina i no és una relació normal», assegurava Alicia de Gracia, directora de Synergie.

Una altra de les explicacions sobre el desinterès en les feines temporals és, paradoxalment, la situació socioeconòmica actual. «Hi ha gent en ERTO que no els surt a compte agafar un contracte curt i aturar la prestació uns dies o abandonar-la del tot, però no és l'únic motiu», detallava Díez. Per la seva banda, Jabalera afegia que «hem de tenir en compte que les empreses d'hostaleria, si precisament estan en ERTO, no poden acudir a les empreses de treball temporal per agafar personal de curta durada». Amb tot, per algunes persones tampoc surt a compte renunciar a l'atur.

La inestabilitat de les feines també és un altre motiu a tenir en compte, especialment per al personal qualificat. Si més no, de Gracia també apuntava a un context que no acompanya: «Ens estem trobant amb molta gent que no es presenta a les candidatures, sigui per falta de motivació o de ganes». La directora de Synergie entenia que «amb la situació actual no es volen arriscar», ja que aquestes feines «ofereixen poca estabilitat».