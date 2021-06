La Urbana de Tarragona posa 9 sancions en l'únic 'botellón' detectat malgrat les queixes i avisos

Diversos veïns lamentaven ahir a les xarxes socials el soroll i la brutícia que han generat aquestes reunions nocturnes del cap de setmana a la ciutat

Actualitzada 31/05/2021 a les 20:46

La Guàrdia Urbana de Tarragona va sancionar aquest cap de setmana nou persones per participar en un botellón a la zona de la via de l'Imperi Romà, segons van informar fonts municipals a Diari Més. En la intervenció, també es va confiscar una ampolla d'alcohol. Es tracta de l'únic botellón detectat durant el cap de setmana a Tarragona, malgrat que han estat diverses les queixes de veïns a través de les xarxes socials i els avisos de testimonis d'aquestes festes il·legals a la mateixa Urbana. De fet, el cos municipal de policia va rebre diverses trucades de veïns que asseguraven que, per una banda, hi havia un botellón a Sant Pere i Sant Pau amb una vintena de joves i, per l'altra, que també se n'estava produint un al passeig de les Palmeres amb set persones. En ambdós casos ja estaven dissolts quan els agents de la Guàrdia Urbana hi van arribar. El que van enxampar a la zona de la via de l'Imperi Romà forma part d'un control planificat que els agents duen a terme en els punts susceptibles de ser escenari d'aquests esdeveniments.



A banda dels avisos, alguns usuaris de les xarxes socials també publicaven queixes relacionades amb aquests, principalment pel soroll, la brutícia i alguns patinets que es deixaven abandonats a la zona. És el cas de veïns del carrer Josepa Massanés i d'una veïna que va trobar brutícia al passeig de la platja de l'Arrabassada.