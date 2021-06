Els veïns de Bonavista denuncien el retard de les obres al teatre del barri

Catorze entitats diuen que l'Ajuntament no compleix els terminis per reobrir-lo dos anys després

Actualitzada 31/05/2021 a les 21:23

L'Associació de Veïns de Bonavista denuncia el retard de les obres al teatre del barri. Un total de 14 entitats asseguren que l'Ajuntament no ha complert en reiterades ocasions amb els terminis compresos. L'equipament ara ja fa dos anys que està tancat, des del juny del 2019, i no s'ha tornat a reobrir des d'aleshores. Les obres han de solucionar un problema delicat. Per una banda, les canonades que provenen de l'edifici de sobre s'embussen sovint, pel que les aigües fecals s'escapen dels lavabos i acaben arribant a la resta de l'equipament. De l'altra banda, i a conseqüència d'aquests vessaments, bona part de l'espai està malmès i ha quedat pràcticament inutilitzat. Els veïns reclamen que l'Ajuntament posi fil a l'agulla d'una vegada per totes, ja que diverses entitats culturals necessiten l'espai per poder dur a terme la seva activitat amb normalitat.

«Amb el govern vam aprovar un pressupost de 60.000 euros» per tal de fer «una primera fase per instal·lar noves canonades independents i una segona per arreglar tot el que s'està fent malbé», explicava Loli Gutiérrez. La presidenta de L'Associació de Veïns de Bonavista assegurava que «a l'abril ens vam reunir telemàticament amb els consellers Xavier Puig i Carla Aguilar, que van dir que estaven a punt de començar perquè ja tenien els diners». L'actuació havia anat prometent-se i prorrogant-se en diverses ocasions, segons Gutiérrez: «Ens deien que començarien al desembre, després al gener, al febrer... Estem farts, hauríem de seguir un calendari».

La primera actuació, segons els veïns, podria haver-se acabat a principis de juny, però ni tan sols ha començat. Si més no, Gutiérrez detallava que «la segona fase és la important, i si no tenen prou diners per tirar-la endavant, que els busquin. Lluitarem per tal que es faci». A priori, segons els veïns, la segona fase hauria d'anar a concurs i adjudicar-se, pel que caldrà esperar més temps. La representant indicava que van deixar de pressionar l'Ajuntament quan els van dir que «farien les obres», però que ara no pararan «fins que el teatre no estigui obert». «La cultura a Bonavista és segura, i necessitem el teatre per activar-la», sentenciava.

Artifex és una de les 14 entitats que se suma a les protestes, que tindran el punt àlgid el divendres, amb una concentració a la plaça de la Font de Bonavista. El grup de ball ha hagut d'anar a altres barris per fer les seves actuacions. Izan Madroñal, representant d'Artifex, deia que «no pot ser que en un barri de 9.000 persones hàgim de desplaçar-nos per consumir cultura».