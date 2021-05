Un conte que fomenta la cooperació

La mestra i periodista Victoria García ha escrit l'àlbum il·lustrat 'Les formiguetes enfiladores'

Actualitzada 30/05/2021 a les 20:37

Vet aquí una vegada una colònia de formigues molt petitones i porugues. No gosaven sortir del cau perquè els feia por que, en ser tan petites, algú les pogués trepitjar o, encara pitjor, se les mengés. Fins que un dia, fartes d'estar tancades, van parlar amb les formigues més velles i aquestes els van donar un consell: sortiu totes juntes, fent una filera molt llarga, i així no es veurà que en realitat només sou una colla de formigues petites. Dit i fet, les formigues van fer cas a les velles sàvies i van descobrir un món lluminós i verd. Malauradament, una de les més joves es va despistar. I aquí comença l'aventura.

Aquesta és la síntesi del conte Les formiguetes enfiladores (Hércules de ediciones, 2021), un conte infantil escrit per Victoria García, periodista i mestre de primària, i il·lustrat per Laura Cortés.

«La història va sorgir de manera completament improvisada», explica l'autora. «Estava fent una substitució en una classe i els nens no m'estaven fent gaire cas. Per cridar la seva atenció em vaig començar a inventar una història, i em vaig adonar que, de cop, estaven tots atents», recorda la Victoria.

L'autora, d'origen gallec, va estar treballant uns anys fent de periodista a Tarragona, on també va estudiar magisteri a la Universitat Rovira i Virgili. En tornar a casa va dedicar-se de ple a l'ensenyament infantil, feina que encara està duent a terme en l'actualitat.

«Penso que aquest llibre podria estar perfectament a qualsevol biblioteca d'escola, perquè permet treballar molts aspectes interessants, valors i conceptes com la cooperació, el sentiment de pertinença a un grup o la superació de les pors, perquè al final, les formiguetes descobreixen que juntes són més fortes», assenyala a l'escriptora. El conte estava inicialment pensat per a nens i nenes d'entre 3 i 5 anys, però l'autora s'ha trobat amb una sorpresa força agradable: «Hi ha nens que ja poden llegir solets que l'estan agafant, estic veient que també està agradant molt a infants una mica més grans».

Dibuixos 'riquiños'

La mestra assegura que aquest llibre, que va néixer com una cosa petitona, li està portant moltes alegries i «coses boniques», i es mostra convençuda que, a més de la història, les il·lustracions de Laura Cortés han estat un factor clau per a la bona acollida del conte: «La Laura ha captat molt bé el que jo explicava, ha creat uns escenaris i personatges molt macos i atractius. Per aquí a Galícia tothom diu que són molt riquiños».

Les formiguetes enfiladores s'ha publicat en castellà, català i gallec i, a hores d'ara, i amb l'experiència del seu primer conte, la Victoria assegura que li han quedat ganes de repetir aventura: «Ara mateix estic gaudint molt d'aquest conte perquè m'està portant coses molt boniques, però en un futur sí que m'agradaria escriure'n altres, potser pensant ja en nens i nenes una mica més grans».