Suspès un any més el Concurs Internacional de Focs Artificials de Tarragona

La pandèmia obliga a ajornar de nou l'espectacle pirotècnic, que reuneix prop de 40.000 persones

Actualitzada 31/05/2021 a les 14:58

La regidoria de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Tarragona s'ha vist obligat a suspendre, per segon any consecutiu, el Concurs Internacional de Focs Artificials que anualment se celebra a la ciutat a principis del mes de juliol. Tot i el procés de vacunació, la situació de crisi sanitària causada per la pandèmia de covid-19 encara no ofereix un escenari propici per un esdeveniment que reuneix prop de 40.000 persones cada any. Celebracions semblants, com els concursos de focs artificials de Blanes, Bilbao o Pamplona, per les festes de San Fermín, també s'han ajornat al 2022.

El Procicat encara no permet actes tan multitudinaris com ho és el Concurs Internacional de Focs Artificials de Tarragona. Si bé altres esdeveniments festius i culturals de la ciutat s'han pogut adaptar a la situació actual i s'han acabat celebrant amb aforaments més reduïts i complint amb les mesures de seguretat contra la covid-19, el festival pirotècnic que té lloc anualment a la ciutat no té aquesta capacitat de reinventar-se. Cal tenir en compte que es tracta d'un espectacle que durant els anys que s'ha pogut dur a terme ha estat seguit en directe per milers i milers de persones –concretament una mitjana de 40.000–. Algunes escollien el Balcó del Mediterrani i d'altres les platges del Miracle, l'Arrabassada, la Savinosa i la Llarga. Impossible garantir un control d'aforament en tots aquests espais. En paraules del regidor de Cultura i alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, «se'ns fa molt difícil plantejar-nos per a principis d'estiu un acte que es presta tant a l'aglomeració com aquest, no hi ha mesures de seguretat a implementar amb èxit».

En aquest sentit, després que fonts municipals que enguany tampoc hi haurà concurs de castells de foc, Tarragona haurà d'esperar al 2022 per recuperar un festival que ja l'any passat hauria d'haver celebrat la 30a edició.

El 2020 també era una data assenyalada pel Concurs Internacional de Focs Artificials de Blanes, que hauria complert el seu cinquantè aniversari. El mes de març l'ajuntament del municipi de la Selva ja va anunciar que enguany tampoc es podria celebrar l'esdeveniment, que coincideix amb la festa major, la qual s'organitzarà amb un format més reduït aquest 2021. En aquesta línia, la ciutat de Bilbao també s'ha vist obligada a suspendre la major part dels actes de la Semana Grande de Bilbao, en la qual també hi ha focs artificials i, així mateix, a Pamplona no hi haurà festes de San Fermín amb el seu espectacle pirotècnic.