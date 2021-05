Les clíniques dentals de Tarragona comencen a recuperar els pacients més grans

La vacunació ha fet perdre la por a aquests usuaris, mentre que altres han aprofitat la pandèmia per fer tractaments estètics

Les clíniques dentals de la ciutat han començat a recuperar les darreres setmanes els pacients d'edat més avançada, fins ara força reticents a dur a terme visites. L'alt percentatge de vacunació en aquesta franja d'edat és un dels motius per entendre aquest canvi, ja que molts usuaris han perdut la por. D'aquesta manera, el darrer any s'han deixat de fer moltes intervencions no urgents. D'altra banda, tot just quan fa poc més d'un any de l'acabament del confinament, els odontòlegs tarragonins han detectat que altres pacients han decidit iniciar tractaments de caràcter estètic, com ortodòncies, implants o pròtesis. Aquesta situació es deu a una diversitat de motius, que van des de l'economia fins a una major cura de l'autoestima, i amb la mascareta com a gran aliada.

«Ara estem reincorporant els pacients d'edat més avançada, fins ara reticents a venir a la consulta, ja que se sentien més vulnerables», explicava Dolors Ceperuelo, presidenta de la seu a Tarragona del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, amb relació al ritme de la vacunació. Conchita Curull coincidia a apuntar aquest fet: «La por ja s'ha vençut». La directora mèdica de la clínica Curull afegia que «la nostra ja és l'especialitat mèdica on hi ha menys contagis i, abans de la pandèmia, ja treballàvem amb mascareta, guants, esterilització i materials d'un sol ús, coses que per a nosaltres són bàsiques».

Les clíniques dentistes han trigat a agafar ritme. En aquest sentit, Ceperuelo recordava com «al principi de la pandèmia tothom tenia molt respecte per venir» i que «s'han posposat tractaments com higienes o manteniments que no els suposaven cap pressa». Alguns pacients que no veien clar anar al dentista fins i tot han vist com problemes com les càries s'han agreujat fins al punt d'acabar en endodòncies o bruxisme, derivat de l'estrès pandèmic, ha implicat el trencament de dents.

La mascareta, aliada

L'ús de la mascareta ha fet que molta gent –a banda d'infants i adolescents– hagi considerat que era un bon moment per a dur a terme tractaments estètics, com ortodòncies, implants o pròtesis. «Quan van veure que això anava per llarg, van raonar que podien treure'n profit», detallava Ceperuelo. La presidenta tarragonina explicava que, «si vols fer un canvi a les dents d'avui per demà, ara els companys de feina no veuen quan et treus o et poses qualsevol cosa, tens més intimitat». «Abans els clients volien solucionar un implant com més aviat millor, però ara han guanyat un marge de temps de, com a mínim, un dia», apuntava Cristina Garavito, propietària de la clínica que porta el seu nom.

Els motius per explicar l'èxit dels tractaments estètics són diversos. Aquest darrer any, les càmeres dels ordinadors han actuat com a veritables miralls. «Amb el fet de fer tantes videotrucades, la gent s'ha vist a la pantalla i s'han adonat que no es veien bé, detectaven tots els defectes i han decidit arreglar-s'ho ara que porten mascareta», manifestava Curull. També hi estava d'acord Ceperuelo, que indicava que «estar tancats a casa ens ha permès tenir consciència de les necessitats vitals de cadascú. Ara que molts pacients treballen des de casa, tothom està invertint a millorar les condicions».

També ha influït molt el fet que l'oci s'ha vist condicionat i, en conseqüència, aquells que no han perdut la feina han estalviat molts més diners de l'habitual. «La gent que ha estalviat ha aprofitat per invertir en la seva boca», confirmava Garavito. Aquesta visió era confirmada per Curull, que deia que «la gent no ha pogut gastar els diners en altres coses, com per exemple anant de vacances, i han vist que realment necessitaven aquests tractaments». La directora mèdica de la clínica Curull recalcava que «la boca té relació amb la salut en general, amb l'autoestima i amb poder menjar bé».