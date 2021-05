La URV dissenya una eina que acreditarà la competència digital dels docents a Catalunya

L'acreditació serà necessària per accedir a la funció docent a partir de 2025

Actualitzada 31/05/2021 a les 11:09

El Grup de Recerca Aplicada en Educació i Tecnologia (ARGET) del Departament de Pedagogia de la URV ha dissenyat una eina validada que s'utilitzarà com a base per acreditar la competència digital dels docents de Catalunya. Es tracta d'una prova de tipus competencial, on l'estudiant ha de donar solució a casos pràctics a partir de l'aplicació dels seus coneixements. Poder-ho acreditar permetrà, en un futur pròxim, accedir a determinades places amb un perfil professional concret, ser un mèrit per cobrir vacants de difícil cobertura i per presentar-se a determinats concursos convocats pel Departament d'Educació.