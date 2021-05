Els Mossos registren 73 denúncies per ocupació d'immoble de gener a març al Tarragonès

Durant tot el 2020 aquesta xifra va ascendir a 332 denúncies a la comarca del Tarragonès, respecte a les 246 del Baix Penedès

Actualitzada 30/05/2021 a les 20:18

L'Àrea Bàsica Policial (ABP) del Tarragonès ha registrat durant el primer trimestre d'aquest 2021 un total de 73 denúncies per ocupació d'immoble. Es tracta d'una xifra que poc varia respecte als tres primers mesos d'anys anteriors a la comarca, ja que el 2020 va ser la mateixa, 73, el 2019, 82 i el 2018, 71 denúncies per aquest delicte. Durant tot el 2020 se'n van registrar 332 al Tarragonès. En aquest sentit, és la comarca de la demarcació del Camp de Tarragona en la que més denúncies per ocupació d'immoble es van interposar, per damunt de les 246 de l'ABP del Baix Penedès, de les 234 de l'ABP del Baix Camp-Priorat i de les 74 de l'ABP de l'Alt Camp-Conca de Barberà. Aquesta mateixa línia segueixen les dades d'aquest primer trimestre de 2021. Per darrere del Tarragonès, al Baix Camp i al Priorat se n'han registrat 71 denúncies per ocupació d'immoble, al Baix Penedès 56 i a l'Alt Camp i Conca de Barberà 26.

Pel que fa al nombre de denúncies per mesos a l'ABP del Tarragonès, aquestes han anat creixent. Al gener se'n van registrar 17, al febrer 26 i al març 30. Un total de 73 denúncies que suposen poc més del 3% de les que s'han interposat a les comissaries dels Mossos d'Esquadra de tota Catalunya, que en total han estat 2.328. Durant tot el 2020 es van registrar, al país, quasi 9.000 denúncies per part de propietaris als quals els havien ocupat l'immoble de manera il·legal.

Pel que fa a la demarcació de les Terres de l'Ebre, les dades mostren que la problemàtica de les ocupacions d'habitatges és menor que al Camp de Tarragona. Des del gener fins al març d'aquest 2021 només s'han denunciat als Mossos 40 casos. D'aquests, la gran majoria a l'ABP del Montsià, amb un total de 24. A l'ABP del Baix Ebre s'han registrat 13 denúncies per ocupació d'immoble i, finalment, a l'ABP Terra Alta-Ribera d'Ebre, només 3.

A nivell de Catalunya, l'ABP de Badalona és en la que més denúncies s'han posat, 156 només durant els mesos de gener (39), febrer (56) i març (61). Seguidament, les ABP de Granollers, amb 92, la de Sabadell, amb 89, la de Nou Barris, amb 88, són les que més denúncies han registrat per ocupació d'immoble aquest primer trimestre de 2021.