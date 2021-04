Veïns de Ponent demanen reforçar el tancat del parc del Camí de la Coma de Tarragona

L'equipament de Bonavista està clausurat des de fa més d'un any, però la gent hi segueix anant

Diversos veïns de Ponent han denunciat de nou l'estat d'abandonament del parc del Camí de la Coma i que aquest es tanqui bé mentre no es reobri. L'equipament de Bonavista és un espai estrenat fa pocs anys i que compta amb una zona de graelles i de pícnic. El parc duu tancat més d'un any. L'Ajuntament en va clausurar els accessos a l'inici de la pandèmia i l'equipament ja no s'ha tornat a obrir. Si més no, la presència de persones per fer-hi dinars o trobades és freqüent, ja que les tanques estan trencades i l'accés al seu interior és possible.

A més, les activitats dutes a terme per les persones de forma irregular generen uns residus que s'han anat acumulant al parc els darrers mesos, ja que, en estar tancat, no rep la neteja periòdica protocol·lària. Tot i així, davant les queixes de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT) i l'Associació de Veïns Buenos Aires, el consistori va netejar l'entorn i procedirà a arranjar les tanques per evitar que ningú entri al parc del Camí de la Coma de Bonavista.

Les queixes envers l'estat d'insalubritat del parc no són noves, sinó que s'han anat reiterant els darrer mig any. El tancament del parc del Camí de la Coma des del març de 2020 també es deu, a banda de la pandèmia, a la proximitat de les obres del PP-10, que impedeixen el pas de la carretera d'accés. «És un parc molt bonic, nou de fa quatre o cinc anys, però les graelles i les taules estan destrossades i no queden tanques», denunciava Andrés Mora. El vicepresident de l'Associació de Veïns Bueno Aires reclamava que «si l'espai no es pot fer servir que, com a mínim, es tanqui».

El parc del Camí de la Coma de Bonavista és un espai que hauria d'estar tancat però sovint registra activitat per part de veïns que van a fer-hi trobades i àpats, que acaben generant deixalles: «Hi havia un contenidor gran, però amb les obres el camió no pot entrar i la gent deixava la brossa en bosses o escampada per allà», detallava Miguel Cruz. El vicepresident de la FAVT i responsable de la Taula de Neteja explicava que el parc era freqüentat especialment els caps de setmana i demanava a l'Ajuntament que «ara que venen vacances i el dia de la Mona, s'hauria de tancar» amb urgència.

Les entitats veïnals es van posar en contacte amb el consistori per tal que aquest solucionés, com a mínim, els problemes de salubritat i neteja fins que el parc del Camí de la Coma no es reobri. De moment, l'Ajuntament va netejar ahir mínimament l'entorn. Miguel Cruz explicava que avui el consistori enviarà «una brigada per tal de netejar la zona de les graelles», a més d'arranjar les tanques per fer possible el tancament efectiu del parc.