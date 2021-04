Tarragona adaptarà un racó del Miracle com a platja per a gossos aquest estiu

L'espai, a tocar del Fortí de Sant Jordi, estarà senyalitzat i delimitat per una tanca i els propietaris hauran de dur els cans lligats i recollir els excrements

Actualitzada 31/03/2021 a les 22:03

Tarragona tindrà platja per a gossos aquest estiu. Així ho ha confirmat a Diari Més la conselleria de Benestar Animal de l'Ajuntament de Tarragona, que compleix així amb un dels compromisos del mandat. L'espai escollit serà un petit racó de la platja del Miracle, a tocar del Fortí de Sant Jordi, el qual estarà degudament senyalitzat i delimitat per una tanca. Tal com marca la normativa establerta en l'Ordenança municipal de tinença, protecció i venda d'animals, els propietaris hauran de dur lligats els gossos i hauran de recollir els seus excrements, de la mateixa manera que es fa a la via pública.

El projecte ja s'ha inclòs al Pla d'Usos de platges de la Generalitat de Catalunya 2021, tot i que aquesta encara no s'han autoritzat els serveis de temporada, en el cas de Tarragona. Segons fonts de l'administració autonòmica, s'aniran aprovant a mesura que s'acosti l'estiu. En aquest sentit, la temporada de platges a la ciutat s'inicia avui, però el consistori informarà en les pròximes setmanes quan es podrà començar a utilitzar aquest espai de la platja del Miracle per anar-hi amb gossos. Segons fonts municipals, els tràmits administratius per licitar i adjudicar la compra i la col·locació dels senyals i les tanques es podria allargar durant uns mesos. No obstant això, asseguren que, si no són a temps d'adaptar el racó amb el material definitiu abans de l'estiu, ho faran d'una manera provisional, per tal que sigui una realitat quan la ciutadania comenci a anar a la platja.

Per la seva banda, el Departament de Territori de la Generalitat confirmava que l'Ajuntament ha sol·licitat aquest espai del Miracle perquè hi puguin accedir els animals i assenyalava que anys enrere aquestes zones no s'autoritzaven, però la pressió dels usuaris i especialment dels turistes amb mascotes va fer canviar el criteri de l'administració. En aquest sentit, des de Territori defensaven que, amb caràcter general, quan un ajuntament els demana una platja per a gossos ho aproven, però fan una sèrie de consideracions. En primer lloc, recorden que els consistoris són els responsables del manteniment de la higiene i salubritat de les platges i els llocs públics de bany, com a competència derivada de la Llei de costes. Així mateix, sostenen que la zona de la platja per a gossos sempre es dona per serveis de temporada i es deneguen sistemàticament les peticions que alguns ajuntaments els han fet per tenir-les tot l'any. En aquest cas, l'Ajuntament de Tarragona permet l'accés d'animals a les platges durant l'hivern, sempre que es compleixi amb la normativa municipal vigent.

Des de la Generalitat també adverteixen que la zona ha d'estar convenientment senyalitzada i l'ajuntament ha d'assegurar i mantenir la convivència amb la resta d'usuaris de la platja. I, finalment, alerten que els consistoris no poden optar a la Bandera Blava en aquella platja on hi ha reservat un espai per a gossos, ja que és causa de denegació directa d'aquest guardó per part de l'Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC). Una consideració que no afecta la platja del Miracle, la qual ja no pot optar a ser reconeguda amb la Bandera Blava perquè un dels requisits per rebre aquest mèrit, entre altres, és que no hi hagi abocaments d'origen industrial o d'altres aigües residuals, i la també coneguda com a platja de la Comandància té un sobreeixidor del clavegueram urbà de la ciutat que acaba al mar.

L'adaptació d'una part d'alguna platja de la ciutat on es permetés l'entrada a gossos era una reivindicació per part de molts banyistes tarragonins i un projecte que es va iniciar en l'anterior mandat i que el govern actual va voler fer realitat. L'any passat no va ser possible perquè, tal com es va excusar en el seu moment la regidora de Benestar Animal, Carla Aguilar, la regidoria corresponia a l'Àrea de Ciutadania i aquesta havia estat tots els mesos previs a l'estiu dedicant els seus esforços a pal·liar els efectes de la pandèmia de coronavirus en l'àmbit social.

Amb aquest nou espai reservat per als cans, Tarragona se suma a altres municipis del litoral de la demarcació que també tenen platja per a gossos: la platja de Riumar, a Deltebre; la platja de la Platjola, a Alcanar; la platja de Bon Caponet i la del Cementiri, a l'Ametlla de Mar; la platja de la Riera d'Alforja, a Cambrils; la platja Punta del Riu, a Mont-roig del Camp; i, a la cala de la Torreta, a Roda de Berà.