Enxampat 'in fraganti' quan entrava a robar a una perruqueria de Bonavista

Els Mossos van detenir el jove, que podria ser l'autor de l'onada de robatoris a comerços del barri

Actualitzada 31/03/2021 a les 22:39

Agents de paisà dels Mossos d'Esquadra van detenir la matinada del dilluns un jove després d'haver-lo enxampat en el moment en què intentava entrar a robar a la perruqueria Artacho, situada al carrer 22 de Bonavista. El cos de seguretat investiga ara si es tracta també de l'autor de l'onada de robatoris que va patir el barri la matinada de dimecres de la setmana passada, ja que el modus operandi coincideix.

Es tracta d'un noi de 20 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Bonavista. Al voltant de les quatre de la matinada, efectius uniformats i de paisà dels Mossos patrullaven pel barri, ja que havien intensificat la presència arran dels fets de la setmana passada. Quan els de paisà circulaven pel carrer 22 van adonar-se que un individu encaputxat sortia corrent d'una perruqueria. Abans de tot van comprovar que la persiana de l'establiment havia estat forçada i que no havia arribat a introduir-se al local, i llavors van començar la cerca del lladre.

Minuts més tard van adonar-se que al carrer 11 hi havia una persona que coincidia físicament amb la que havia fugit de la perruqueria. En aquest instant va començar la persecució i el jove va continuar corrent pel carrer 22 en direcció a la carretera de València per escapar-se dels Mossos, però els agents van aconseguir aturar-lo. Els policies van adonar-se que duia guants posats en el moment de la detenció i el noi de 20 anys va començar a posar-se nerviós i va oposar molta resistència, fins al punt que va intentar agredir diverses vegades als agents, els quals van aconseguir reduir-lo i introduir-lo al cotxe policial. Va ser detingut a les 4.31 hores per un delicte de robatori amb força en grau de temptativa.

A Bonavista, de matinada, en establiments pròxims i amb el mateix modus operandi, forçant la persiana del local. Són els factors que fan creure als Mossos que es podria tractar del mateix autor dels robatoris de dimecres passat a la pizzeria Bravo, a la Barber Shop, al bar Paraíso i al bar Elena. És per aquest motiu que els agents han començat a investigar per veure si poden trobar proves que l'impliquin en la resta de casos succeïts al barri.