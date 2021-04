Els mercats tarragonins acullen dues exposicions de Setmana Santa

Actualitzada 01/04/2021 a les 07:50

La Setmana Santa tarragonina també es viurà enguany a l'interior dels mercats de Tarragona. Gràcies a una col·laboració amb l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Tarragona, el Mercat Central i el Mercat de Torreforta aproparan a la ciutadania aquesta important tradició tarragonina a través d'un recull fotogràfic i d'una exposició del vestuari de les diferents confraries de la ciutat, que es podran visitar fins al proper 5 d'abril.D'una banda, l'interior del Mercat Central i del Mercat de Torreforta acull una selecció de més de 90 fotografies de la celebració tarragonina dels darrers anys. De l'altra, una representació del vestuari de les 13 confraries de la ciutat s'han repartit entre els dos mercats.El president dels Mercats de Tarragona, Dídac Nadal, va manifestar que «volem que els mercats siguin un reflex del batec de la ciutat, del seu calendari popular, cultural i festiu. La Setmana Santa és una data molt assenyalada per a Tarragona. Aquest any hem volgut col·laborar amb l'Agrupació d'Associacions per retre homenatge a la tradició i les entitats que la fan possible, malgrat les complicades circumstàncies».