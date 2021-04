El Patronat de Turisme de Tarragona participarà el 7 d'abril a la jornada 'FU-TURISMO'

La trobada incideix en el paper de la virtualitat

El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona serà present el proper 7 d'abril, a partir de les 10 h. i fins les 12 h. del migdia, a la jornada FU-TURISMO: Smart cities y el viajero inteligente, que es podrà seguir en línia. L'esdeveniment, organitzat per Braintrust i Imageen, analitzarà els canvis al turisme, com la tecnologia ha fet aparèixer un nou tipus de viatger i com poden les ciutats adaptar-se a la nova realitat i posicionar-se a través de la digitalització i la sostenibilitat.



Per desgranar els temes, hi haurà quatre ponències i una taula rodona amb professionals de les empreses tecnològiques Imageen i RTDI, la consultora Braintrust i els ajuntaments de Madrid i Tarragona. En el marc de les ponències, Tarragona serà presentada com un cas d'èxit en el desplegament de l'app de realitat augmentada Imageen, juntament amb Madrid. A les 10.50 h., Joana Conesa, del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, impartirà la xerradajuntament amb Iván González, representant del consistori madrileny. A les 11.30 h. tots els ponents de la jornada participaran en la taula rodona de cloenda.