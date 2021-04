Detingut després de deixar-se el mòbil dins d'un dels vehicles que havia forçat a la Via Augusta

El jove de 19 anys també va ser denunciat per un delicte contra la salut pública perquè portava diverses bosses amb marihuana

Els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dimarts un jove de 19 anys acusat de cinc delictes de robatoris amb força a l'interior de vehicles a la Via Augusta de Tarragona.La policia autonòmica va rebre un avís que havien vist un home que estava forçant vehicles. Per aquest motiu, els agents es van desplaçar fins al lloc i van localitzar un jove en el moment en que estava forçant un turisme.Durant l'escorcoll al jove li van localitzar diverses bosses amb marihuana, diners en efectiu, una peça de fusta, guants i un tornavís. L'autor dels robatoris va ser denunciat també per un delicte contra la salut pública.Els agents van localitzar un dels propietaris d'un dels vehicles forçat i durant la inspeccció van localitzar un mòbil, el qual no era del propietari del cotxe. Els Mossos va van comprovar que era del detingut, ja que a la pantalla apareixia una foto seva.