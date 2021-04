Comença una nova edició del projecte mEduTarraco per conéixer la ciutat de manera lúdica

El recorregut per diversos punts emblemàtics tarragonins es podrà fer fins el 30 de maig

Actualitzada 01/04/2021 a les 16:22

El Departament d'Educació ha obert aquet dijous la tercera edició del projecte mEduTarraco, que enguany s'adreça a tota la ciutadania.



Es tracta d'una activitat en forma de joc que consisteix a utilitzar l'aplicació Mobile History Map (MHM) per fer un recorregut pels punts emblemàtics de Tarragona, que es podrà realitzar des de l'1 d'abril fins al 30 de maig de 2021.L'objectiu és que tant l'alumnat com tota la ciutadania que hi participi pugui conèixer la ciutat d'una manera lúdica.

Pel que fa als centres educatius, poden seguir fent l'activitat amb grups d'alumnes. En aquesta edició Educació dona un període de dos mesos amb l'objectiu de facilitar autonomia i flexibilitat als centres i que, d'aquesta manera, puguin triar la data més convenient per fer participar-hi.



L'activitat enguany es focalitza en dos Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que guien la implementació de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides: l'ODS 3, de Salut i Benestar, i l'ODS 4, d'Educació de qualitat.

Col·laboració amb La Marató de TV3

A banda de visitar el nombre més gran de punts emblemàtics de la ciutat, per poder participar en l'activitat, s'han de contestar les preguntes que planteja l'aplicació MHM en cada visita. En funció dels encerts, els participants podran acumular punts i aconseguir una medalla. A més, per cada usuari que hi participi i completi l'activitat, els espònsors del projecte faran una aportació solidària a la Fundació La Marató de TV3, que enguany contribueix a la investigació sobre la salut mental.

El projecte mEduTarraco és una iniciativa d'un equip de 15 docents i està coorganitzat pel Departament d'Educació, l'Ajuntament de Tarragona i el programa mSchools, una iniciativa que impulsa la fundació Mobile World Capital Foundation en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i GSMA. El projecte compta també amb el suport d'Itinerarium, Universitat Rovira i Virgili, Repsol i l'Autoritat Portuària de Tarragona.