Un retallable de paper recrea a petita escala el pas del Natzarè

S'han repartit fins a un miler d'exemplars

Actualitzada 31/03/2021 a les 07:35

Aquesta Setmana Santa, la Reial Germandat de Jesús Natzarè ha dut a terme una iniciativa encarada cap als socis més petits per tal de poder viure la celebració des de casa. L'entitat ha editat un retallable que recrea a petita escala el pas del Natzarè, també conegut com la Verònica, un dels misteris més icònics de la Setmana Santa tarragonina. La manualitat consta de tres fulles de paper on hi figuren fins a 23 peces en total, que s'han de retallar amb tisores. Un cop fet això, la vintena de peces s'han d'anar encaixant fins a arribar a fer una rèplica de paper del pas del Natzarè. Una de les principals novetats d'enguany de la germandat no ha deixat cap detall a la seva sort. A banda de les quatre figures –Jesús amb la creu a coll, la Verònica amb el drap amb la cara de Crist i les dues Maries–, els fanals, la peana i les faldilles estan treballats fins al més mínim detall.



L'única cosa que no serà possible serà el característic moviment dels vestits de les figures amb l'avanç del pas. La Reial Germandat de Jesús Natzarè ha editat el retallable per primer cop enguany i s'ha distribuït juntament amb l'opuscle als seus socis. L'entitat tarragonina ha editat fins a un miler d'exemplars del retallable.