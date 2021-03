Tarragona recupera el festival Dixieland amb onze concerts i artistes internacionals

Actualitzada 31/03/2021 a les 12:56

El festival Dixieland. Festival de jazz de Tarragona se celebrarà del 30 d'abril al 16 de maig i comptarà amb onze concerts i dues activitats en línia. És el retorn del certamen després que l'any passat no es pogués dur a terme per la pandèmia. Tot i això, la covid-19 condicionarà aquesta 26a edició, i les activitats de carrer tan característiques d'aquesta modalitat del jazz estaran molt restringides.Amb tot, els organitzadors han pogut presentar aquest dimecres un cartell amb noms de prestigi de l'escena internacional com Jean Toussaint Quartet i Marc Ribot; o artistes d'àmbit estatal com Marco Mezquida. A nivell català destaquen el duo Andrea Motis i Ignasi Terraza, així com Koko-Jean & The Tonics acompanyats per Dani Nel·lo.Els concerts es faran en quatre espais diferents. Tres de tancats –Teatre Tarragona, Espai Jove Kesse i Capsa de la Música- i un a l'aire lliure, a la plaça de l'Escorxador. Un indret que permet també controlar l'aforament i que es destinarà a les actuacions més genuïnes de l'estil dixie, amb la presència de Stromboli Jazz Band, The Black Barbies, Orquestra ReuSònica Trio i Small River Brass Band, que tocaran el 15 i el 16 de maig. Moltes d'aquestes són tarragonines, igual que La Soul Machine, que actuarà al Teatre Tarragona.L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha destacat que serà un festival en el qual «no es podran fer tantes coses al carrer com abans» però que suposa un esforç important per al consistori, ja que a més s'oferiran «actuacions brillants a un preu econòmic». El preu dels concerts oscil·larà entre els tres i els vint euros. Les entrades ja són a la venda.Per la seva banda, el director del festival, Kike Colmenar, ha destacat se sent «satisfet» pel cartell perquè hi ha molts artistes internacionals que per la pandèmia no poden fer gira. Enguany, al nom del festival s'hi ha afegit l'epíleg Festival de jazz de Tarragona, ja que en els darrers anys s'han convidat intèrprets especialitzats en diferents variants del gènere com el swing tradicional, el jazz modern o el bebop.Finalment, hi haurà actes en línia relacionades amb el ball. «Cada vegada hi ha més gent que balla jazz i seran dues activitats formatives», ha dit Colmenar. Les classes aniran a càrrec de Roser Ros i l'aula de claqué de l'Escola de Dansa ATGN.