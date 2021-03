L'Associació Contra el Càncer de Tarragona estrena nou local a l'avinguda Roma

Dona resposta a les necessitats dels pacients

L'Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Tarragona va presentar ahir el seu nou local, situat als baixos del número 6 de l'avinguda Roma, un espai pensat per donar resposta a les necessitats tant dels pacients com dels seus familiars.

Jesús Gómez, vocal de la junta de l'AECC de Tarragona, és qui ha liderat el canvi de local i explicava ahir que «quan la nova junta es va plantejar seguir amb el projecte de canvi d'espai que ja havia començat l'anterior junta, presidida per Ana Vilallonga, la idea fonamental era trobar un espai accessible i còmode pels nostres pacients». En aquest sentit, comentava que el nou local està dividit en tres parts ben diferenciades. Només entrar, a l'esquerra, hi ha una gran sala d'activitats; més endavant, seguint el passadís principal, hi ha tres sales d'atenció personalitzada, en dues de les quals es farà l'assistència psicològica i en l'altra la fisioterapèutica; i, finalment, l'àrea d'administració, on es troben els despatxos dels treballadors. Per la seva banda, el vicepresident de l'AECC, Jordi Sierra, recordava que «la nostra finalitat és arribar a l'usuari i el que fem des d'aquí oferim ajuda psicològica i terapèutica, així com ajudes econòmiques a les famílies necessitades i també destinem diners a investigació».

Finalment, Federic Adan, el president de la junta actual a Tarragona, va recordar que avui és el Dia Mundial de Càncer de Còlon i va lamentar que «s'han reduït els cribratges per detectar els càncers per culpa de les circumstàncies sanitàries que estem vivint». En aquest sentit, Adan va explicar que des de l'AECC s'ha creat un acord que pot signar qui vulgui per demanar a les administracions que ajudin als hospitals a poder dur a terme aquests cribratges.