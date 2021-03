L'Ajuntament de Tarragona aprova el modificatiu de crèdit amb retrets de l'oposició

El PSC, Ciutadans, el PP i els regidors no adscrits no van donar suport i van denunciar que moltes propostes són errònies

Actualitzada 30/03/2021 a les 20:43

L'Ajuntament de Tarragona va aprovar ahir el modificatiu de crèdit per complementar els pressupostos del 2021 a partir de 12 milions del romanent de l'exercici anterior. En una sessió amb constants retrets cap a la direcció del consistori, la línia econòmica va obtenir els vots favorables ja coneguts de l'equip de govern, format per Esquerra Republicana i en Comú Podem, i per Junts per Tarragona i la CUP. L'aprovació del modificatiu de crèdit va ser possible també gràcies a l'abstenció del PSC i Ciutadans. Per la seva banda, el PP i la regidora no adscrita Sonia Orts van votar-hi en contra, mentre que l'altre regidor no adscrit, José Luis Calderón, no era present en el moment de la votació. D'altra banda, també es va aprovar el modificatiu de crèdit per l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST), es va donar compte de la liquidació dels pressupostos del 2020 del mateix IMSST i del Patronat de Turisme, i també es va aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament. Tot plegat en un ple en el qual Inés Solé es va estrenar com a regidora de la CUP en substitució de Laia Estrada.

El ple extraordinari celebrat ahir telemàticament va estar marcat pels retrets cap al govern dels partits que no van donar suport a l'aprovació del modificatiu de crèdit. «Que hagin sobrat 12 milions d'euros de romanent no està justificat i menys aquest darrer any. La ciutadania ha complert amb el contracte que té amb l'Ajuntament, sobretot a nivell de taxes, però l'Ajuntament no ha fet la seva part», lamentava Sandra Ramos. La portaveu del grup municipal socialista considerava que el modificatiu de crèdit no solucionava la crisi socioeconòmica actual i expressava que «la prioritat hauria de ser veure reflectida l'ajuda en les persones i els sectors que pitjor ho estan passant».

Les crítiques també van arribar des de Ciutadans, que van optar per l'abstenció. Lorena de la Fuente va lamentar que el govern no hagués «tingut en compte» les iniciatives sorgides del seu grup –com el pla de xoc pels barris, la millora de menjadors socials o dignificar el Mercat de Bonavista– i denunciava que «directament se'ns presentés la proposta ja pactada amb els socis d'investidura». La regidora taronja concloïa que «les nostres propostes continuen sent vàlides governi qui governi».

Qui va votar en contra van ser el PP i Sònia Orts. Ambdós veien amb bons ulls algunes de les mesures previstes pel modificatiu de crèdit, però inexistents o insuficients d'altres. El popular José Luis Martín demanava posar més esforços en el turisme o el comerç i abaixar els impostos «si han de sobrar diners». Per la seva banda, la regidora no adscrita retreia al govern el fet d'«invertir 800.000 euros en la ruta modernista i la reforma de la Quinta de Sant Rafel o 200.000 euros per un nou skatepark amb els temps que corren», a banda d'exigir que es «compleixin els convenis amb els treballadors».

Jordi Fortuny, va ser l'encarregat de sortir al pas de les crítiques al govern. El conseller de Serveis Generals va justificar el moviment de diners per quadrar el modificatiu de crèdit i el pagament de préstecs pendents: «No sóc cap trilero, en tot cas diem clarament on és la boleta en cada moment». A més, recalcava que el complement pressupostari aprovat ahir «recull les demandes que tots els grups han anat realitzant des del desembre». El vot favorable de Junts per Tarragona i la CUP va ser clau per tirar endavant el modificatiu de crèdit de 12 milions d'euros. El portaveu de Junts, Dídac Nadal, justificava a les ajudes a entitats culturals i esportives perquè «ajuden a la cohesió de la ciutat i a la nostra gent, pel que la seva pervivència és una autèntica necessitat». Eva Miguel, portaveu de la CUP, celebrava que les anticapitalistes hagin «anat marcant l'agenda d'habitatge de l'Ajuntament».

Un milió per a Serveis Socials

L'altre punt calent del ple va ser l'aprovació del modificatiu de crèdit per l'IMSST, resolt amb 14 vots favorables i 13 abstencions. Tots els grups que no van donar el vistiplau van criticar que en un context pandèmic no s'exhaurís tot el pressupost per fer front a l'emergència social i que aquest modificatiu no obtingués un increment major. Carla Aguilar, consellera de Serveis Socials, va argumentar l'aposta d'un milió «que serveixi per tenir un parc d'habitatges públics» i assegurava que no pretenia «donar excuses, sinó explicacions».