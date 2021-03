Els Natzarens de Tarragona mantenen el Dimarts Sant com el seu dia amb un viacrucis

L'entitat fa l'acte a l'església de Sant Francesc que també va servir per recordar els socis traspassats

Actualitzada 31/03/2021 a les 07:31

Si el Divendres Sant és el dia per excel·lència de la Setmana Santa de Tarragona, el Dimarts Sant és el dia dels Natzarens. La Reial Germandat de Jesús Natzaré hauria d'haver organitzat ahir la seva tradicional processó pels carrers de la Part Alta amb el Cirineu, el Natzarè i Jesús és despullat de les seves vestidures –tots ells encapçalats pels armats de la Sang–, però es va haver de conformar amb la part prèvia de l'acte. D'aquesta manera, mig centenar de persones es van trobar a l'església de Sant Francesc, on sí que es va poder fer el viacrucis de Dimarts Sant. Això sí, tot respectant les mesures sanitàries, amb aforament limitat a 80 persones i amb distància de seguretat. A més, abans del viacrucis es va fer una missa en record dels set socis morts el darrer any.

L'església de Sant Francesc va acollir la part més litúrgica del Dimarts Sant a Tarragona. Els Natzarens hi van fer un viacrucis adaptat als requeriments per la pandèmia. «En condicions normals, el viacrucis ja el fèiem igualment, i la processó es feia després», recordava Jaume Saez respecte a un acte que no suposava cap novetat. El president de la germandat explicava que no hi havia massa variació en comparació als viacrucis dels altres anys: «Hi haurà menys gent amb vesta, i la dinàmica serà la mateixa, tot i que farem servir un Sant Crist més petit en comptes del titular». D'aquesta manera, la figura propietat dels Natzarens va estar-se a la vora de l'altar, mentre que la més petita va completar les estacions al voltant de l'església de la Rambla Vella amb tots els assistents ubicats als bancs. «Jo sóc partidari que vagi una sola persona portant el Sant Crist sense ningú al voltant, excepte quan s'ha de canviar el portant», recalcava Saez envers la decisió de fer passejar la figura petita. El president natzarè es mostrava «molt prudent amb el coronavirus, ja que malauradament l'he viscut de prop».

Dimarts Sant, dia natzarè

Amb tot, una cinquantena de natzarens es van trobar a l'església de Sant Francesc per celebrar d'alguna manera el seu dia dins la Setmana Santa de Tarragona. «El viacrucis trenca la normalitat, però és trist, estem acostumats a fer la nostra processó. No sembla Setmana Santa, no és el mateix», concloïa Jaume Saez. El president de la Reial Germandat de Jesús Natzarè confessava que enyorava el Dimarts Sant tradicional, «el nostre dia des de fa moltíssims anys», quan els seus tres passos recorren la Part Alta al ritme de timbals, cornetes i gaites. Saez aprofitava per recordar els orígens de la processó que ahir s'hauria d'haver fet: «La desfilada es va perdre, però el 1983 la vam recuperar, tan sols amb la figura del Natzarè, ja que era el primer any que no contractàvem portuaris per portar el pas a espatlles i ho vam decidir fer pel nostre propi compte». Va ser ja fa gairebé 40 anys quan els Natzarens es van adonar que era possible fer desfilar els seus passos amb portants propis, socis de la germandat. Va ser aleshores quan «a partir d'aquí vam treure tots tres passos i vam passar de fer la processó del Camp de Mart als carrers de la Part Alta, sortint de Sant Francesc», recordava el president dels Natzarens.

Si més no, ahir no va acabar la Setmana Santa per la Reial Germandat de Jesús Natzarè. L'entitat obre a partir de demà i fins diumenge la seva seu, l'església de Sant Miquel del Pla, per tal que es pugui visitar els tres passos. A més, el temple es convertirà, com ja és habitual i seguint les restriccions, en un espai de reflexió el Divendres Sant.