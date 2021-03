El PSC presidirà els Consells en dos districtes de Tarragona i ERC en els altres tres

El reglament aprovat ahir marca que el PSC tindrà Nord i Ponent i ERC el Centre, Eixample i Llevant

Actualitzada 31/03/2021 a les 00:02

El PSC i ERC es repartiran les presidències dels cinc Consells de Districte, el reglament dels quals va ser aprovat ahir en la comissió informativa i de seguiment d'aquest projecte d'ordenació territorial i administrativa de la ciutat. S'estableix que aquests òrgans seran presidits pels regidors que proposin els partits que van guanyar les últimes eleccions municipals –les de 2019– en aquell districte, de manera que els socialistes estaran al capdavant dels Consells de Ponent i del Nord. Per altra banda, els republicans encapçalaran els Consells dels districtes del Centre, l'Eixample i Llevant. En aquest sentit, ahir es va aprovar el reglament de funcionament d'aquests òrgans, amb els vots favorables d'ERC, En Comú-Podem, Junts per Tarragona i la CUP, els vots en contra del PSC, Sonia Orts i José Luis Calderón i amb l'abstenció de Ciutadans. El PP no va assistir a la comissió. L'objectiu principal dels Consells és exercir de canal de comunicació entre l'Ajuntament i la ciutadania del districte.

El reglament configura la ciutat en cinc districtes: Centre, Eixample, Llevant, Nord i Ponent. La nova normativa de funcionament especifica que el Centre estarà format per la Part Alta, els barris marítims –Port i Serrallo– i els carrers Unió, Maria Cristina i les dues rambles, mentre que l'Eixample s'iniciarà a la plaça Imperial Tarraco i discorrerà per l'avinguda Roma, President Companys i avinguda Andorra per connectar amb Torres Jordi, Vidal i Barraquer i República Argentina fins a arribar a l'avinguda Catalunya, Tarragona II i l'Oliva. Pel que fa a Ponent, aquest districte concentrarà a tots els barris de la zona, el mateix que passarà amb Llevant, mentre que el Nord serà per Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador i Sant Ramon.

Cada un d'aquests òrgans estaran formats per una presidència, una vicepresidència, un plenari, diversos grups de treball, comissions i taules, una secretaria i un regidor de Districtes. Pel que fa al plenari, que es reunirà tres vegades l'any, hi tindran cabuda docents representants dels centres de primària i secundària, representants de les associacions de comerciants i econòmiques, representants dels centres públics de salut, de les llars de persones jubilades, representants de nova ciutadania i cooperació, d'entitats esportives i associacions culturals. El reglament també preveu les competències dels Consells de Districte entre les quals es troben exercir de canal de comunicació entre l'Ajuntament i la ciutadania del districte, fer el seguiment de les actuacions municipals que es desenvolupen en el districte, fomentar la col·laboració entre els barris que formen el districte, facilitar les relacions entre les diferents associacions, presentar propostes de millora a l'Ajuntament, impulsar la participació de la ciutadania i gestionar els pressupostos participatius assignats a cada districte.

Cada districte es dotarà d'una seu física fixa que disposi d'espai de treball on es pugui atendre a la ciutadania. Paral·lelament, es crearà l'Oficina de coordinació de districtes, que tindrà les funcions d'actuar com a nexe d'unió entre els Consells i l'Ajuntament i coordinar les relacions entre els diferents Consells de districte de la ciutat.