Tarragona: El Descendiment, els Maginets i la Salle porten el viacrucis a Sant Pau

La Catedral acull la missa crismal del Dilluns Sant i la banda del pas de la Flagel·lació fa un assaig simbòlic de retrobament

Actualitzada 29/03/2021 a les 22:59

El Dilluns Sant tarragoní va mantenir ahir la seva essència. Tradicionalment, la Congregació del Descendiment de la Creu, la Confraria de Sant Magí Màrtir de Barcelona i l'Associació la Salle organitzen un viacrucis pels carrers de la Part Alta de Tarragona, amb origen a l'ermita de Sant Magí, al Portal del Carro. Si més no, ahir l'escenari es va haver d'adaptar a les restriccions per la pandèmia. L'església de Sant Pau, a la Rambla Lluís Companys, va acollir l'acte coorganitzat per les tres entitats. D'altra banda, la Catedral va acollir la missa crismal, en la qual una setantena de sacerdots de l'arxidiòcesi van rebre els olis dels catecúmens. Va ser una emotiva jornada també pels membres de la banda de timbals del pas de la Flagel·lació, que van dur a terme un assaig simbòlic per retrobar-se.

El Descendiment, els Maginets i la Salle van trobar ràpidament una alternativa per tal de poder dur a terme el viacrucis del Dilluns Sant. L'església de Sant Pau, seu del Descendiment, tenia un aforament de 170 persones i garantia les mesures de seguretat. «L'ermita de Sant Magí és molt petita i les instal·lacions de la Salle queden massa lluny», raonava Jordi Folch. El president de la congregació explicava que, en comptes de fer desfilar el Sant Crist de les Set Paraules –propietat de la Salle– o el de Sant Pau, es faria servir «un de més petit de la mateixa parròquia, que no pesa tant, pel que el portant farà menys esforç i s'assegurarà que no hi hagi d'haver tanta gent pendent a prop». D'aquesta manera, un centenar de persones, assegudes als bancs i algunes d'elles amb vesta, van veure com la completava les diverses estacions al voltant de l'església.

Si més no, no era la primera vegada que l'església a l'eixample tarragoní acollia un viacrucis, tal i com explicava Quim Julià, president de l'Associació la Salle: «Fa molts anys, quan el col·legi encara estava a la plaça Imperial, el viacrucis sortia de Sant Pau, però després va estar una temporada sense fer-se fins que el vam recuperar». Qui ho va tenir difícil ahir per assistir al viacrucis van ser els confrares de Sant Magí Màrtir. La majoria de maginets són tarragonins residents a Barcelona, fet que va dificultar la seva presència. tal i com detallava el seu president, Joan Rossell: «La gent que no té on dormir no ha vingut, a causa del toc de queda».

Un altre dels actes del Dilluns Sant va ser la missa crismal a la Catedral de Tarragona. Presidida per l'arquebisbe Joan Planellas i amb la presència d'Octavi Vilà, abat de Poblet, i una setantena de sacerdots de l'arxidiòcesi, es van beneir els olis catecúmens i dels malalts –utilitzats en els diversos sagraments cristians– i es va consagrar el Sant Crisma.

Tornen a sonar els timbals

La tarda d'ahir va ser emotiva per una dotzena de membres de la banda de timbals del pas de la Flagel·lació. La formació dels aspirants de la Sang es va tornar a penjar les caixes i els bombos de forma simbòlica un any després, malgrat no poder sortir en processó aquest 2021. «L'únic objectiu és cuidar el vessant social», explicava Jordi Anglès. El cap de la banda de la Flagel·lació assegurava que «les alternatives virtuals estan molt bé, però hi ha coses que no poden substituir la presencialitat». Per tal de poder tirar endavant l'assaig simbòlic, la banda va «aprofitar el pla de reactivació cultural» que va aprovar la Generalitat el passat juliol i que, després d'uns mesos aturats, es va reprendre el 12 de març, detallava Anglès. Una llista tancada d'assistents, gel hidroalcohòlic i distància van ser les premisses per poder tornar a fer sonar els seus timbals al seu lloc d'assaig, el Roqueral.