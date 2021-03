Tarragona controlarà la població de coloms amb pinso anticonceptiu

L'acord s'ha consensuat amb l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona i el Consell de l'Advocacia Catalana

Actualitzada 30/03/2021 a les 13:11

L'Ajuntament de Tarragona engegarà un projecte pilot basat en el pinso anticonceptiu per controlar la població de coloms a la ciutat. L'acord s'ha consensuat amb la Secció de Dret Animal de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona (ICAT) i del Consell de l'Advocacia Catalana (CICAC). Aquest també contempla l'aturada de les captures massives de coloms.Els tres organismes constituiran una comissió de seguiment per mantenir el diàleg sobre la gestió de la població de coloms a la ciutat i analitzar la seva evolució periòdicament.

La gran població de coloms que hi ha a Tarragona suposa una greu problemàtica i és que «la neteja del carrers amb aigua a pressió, especialment per netejar els excrements de coloms suposa una despesa anual de 370.000 euros a la ciutat», ha indicat el conseller de Neteja i segon tinent d'alcalde, Jordi Fortuny. La nova mesura «sembla que pot ser una bona solució ètica i eficient», ha afegit.



L'ús del pinso anticonceptiu està avalat per un exhaustiu estudi independent elaborat pel Servei d'Ecopatologia i Fauna Salvatge (SEFAS) de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el suport de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del CICAC (Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya).