Tarragona aprova el reglament dels consells de districte

Actualitzada 30/03/2021 a les 18:33

L'Ajuntament de Tarragona ha aprovat aquest dimarts en comissió el reglament de funcionament dels consells de districte, el nou òrgan d'ordenació territorial i administrativa de la ciutat. La normativa s'ha aprovat amb els vots d'ERC, En Comú Podem, JxTgn i la CUP. El PSC i els dos regidors no adscrits s'hi han oposat, Cs s'ha abstingut i el PP no ha acudit a la comissió, segons l'Ajuntament.Els consells es constituiran com a mitjans de canalització de la participació ciutadana i de les associacions en els assumptes públics. Per organitzar-los, la ciutat es dividirà en cinc àrees: Centre i Part Baixa, Eixample, Ponent, Nord i Llevant. El president de cada consell serà un regidor del partit més votat al districte en les darreres municipals.