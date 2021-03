Presó pel detingut per matar a ganivetades un altre home a Torreforta

La víctima va morir l'endemà dels fets, dissabte, a causa de les ferides i l'autor va ser detingut pels Mossos d'Esquadra dissabte a la tarda

Actualitzada 29/03/2021 a les 21:45

El jutjat de guàrdia de Tarragona va decretar ahir presó provisional sense fiança pel detingut com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi per haver matat un altre home a ganivetades la matinada de divendres en un descampat pròxim al barri de Torreforta. Sembla que es tracta de drogodependents. El presumpte autor hauria robat a la víctima i l'hauria agredit amb una arma blanca. La víctima, de 46 anys, va ingressar en estat greu a l'Hospital Joan XXIII i va morir l'endemà per la gravetat de les ferides. El mateix dissabte a la tarda els Mossos van detenir el presumpte autor del crim. L'home, un veí de Tarragona de 47 anys, va passar ahir a disposició judicial acusat d'un delicte d'homicidi i a la tarda el jutjat de guàrdia de l'Audiència Provincial de Tarragona va decretar l'ingrés a presó provisional sense fiança a l'espera de la celebració del judici.

Punt de consum d'heroïna

Els fets es van produir en un descampat a l'altura del punt quilomètric 214 de la carretera de València. Segons ha pogut saber Diari Més, aquest espai s'ha convertit en els últims temps en la zona predilecta pels consumidors d'heroïna per anar a punxar-se. I així ho confirma el president de la Coordinadora d'Entitats de Tarragona (CET), Ángel Juárez, que explica que fa temps que demanen a les administracions que el dignifiquin. «Hi ha hagut diversos intents d'empreses interessades a ubicar la seva nau comercial en aquest descampat», assegura Juárez, que lamenta que tots s'han acabat paralitzant. També proposa que es podria arreglar, netejar i convertir-lo en una zona verda de la ciutat, amb bancs i arbres, per exemple. Qualsevol opció seria bona per tal d'evitar aquestes «zones negres i perilloses» on es duen a terme aquesta mena d'activitats. Segons Juárez, el consum d'heroïna està creixent actualment a causa del baix preu. Lamenta també que el fet que vagin a aquest descampat a punxar-se i consumir fa que sigui un espai perillós, ja que està ple de xeringues. «Busquen zones fosques i apartades on poder consumir», explica Juárez, que afegeix que «es tracta d'una de les principals entrades a la ciutat de Tarragona i s'hauria de dignificar».